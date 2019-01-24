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Вбивство працівника УДО у Києві: боксера Очеретяного знову взяли під варту

Після проголошення рішення суд постановив взяти підозрюваного під варту у залі судового засідання
Боксера Петра Очеретяного, який під час конфлікту у Києві завдав смертельної травми працівнику Управління державної охорони, знову взяли під варту.
Вбивство працівника УДО у Києві: боксера Очеретяного знову взяли під варту Петро Очеретяний. Фото: УНН

Відповідне рішення ухвалив 24 січня Київський апеляційний суд, повідомляє прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.

Він задовольнив скаргу Київської місцевої прокуратури N6, скасував ухвалу Печерського райсуду столиці про заставу та обрав підозрюваному безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 березня 2019 року.

Зазначається, що після проголошення рішення суд постановив взяти підозрюваного під варту у залі судового засідання.

На прохання уточнити, чим прокуратура мотивувала прохання повторно взятии Очеретяного під варту Маскимець сказала "Українській правді":

"Ризики його переховування, зміни зовнішності".

Крім того, речниця прокуратури Києва зазначила, що зараз у провадженні призначена судово-медична експертиза.

"І якщо її результати не задовольнять сторону захисту, ризик, що підозрюваний може ухилятися від правоохоронних органів, є досить високим", – пояснила Максимець.

Водночас сторона захисту наполягала, що Очеретяний не збирається переховуватися та нагадувала, що підозрюваний, згідно рішення суду першої інстанції, здав документи на виїзд за кордон.

Нагадаємо, увечері 2 січня на вул. Саперне поле в центрі Києва в результаті бійки загинув чоловік. "Швидка", яка прибула на місце події, констатувала смерть чоловіка, ймовірно, від удару в голову. Загиблим виявився співробітник держохорони Василь Хмелюк.

3 січня підозрюваний у вбивстві - 36-річний боксер Петро Очеретяний - сам здався поліції.

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24 01 2019 16:56
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