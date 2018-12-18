Вбивство "Сармата": ймовірним замовником вбивства є дніпровський бізнесмен

Ймовірним замовником вбивства учасника бойових дій Віталія Олешка ("Сармата") є дніпровський бізнесмен на ім’я Євген Бродський.

За даними реєстру юридичних осіб, чоловік з таким прізвищем та ініціалами має бізнес у Дніпрі, зокрема очолює компанії ТОВ "Компанія платінум", ТОВ "Дніпро Тор" і ТОВ "БК "Легіон", повідомили у Печерському суді Києва, де 18 грудня чоловіку оберуть запобіжний захід, інформує Hromadske.

Остання компанія займається розповсюдженням діяльності спортивних клубів у місті.

За даними реєстру судових справ, чоловік з таким ім’ям у 2010 році влаштував стрілянину у Дніпрі, унаслідок якої один хлопець загинув, двоє опинилися в реанімації. У 2012 році чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі умовно з випробовувальним терміном у 3 роки. У 2015 році суд звільнив його від подальшого відбування покарання. Під час обрання запобіжного заходу зазначалось, що чоловік має дружину, неповнолітню дитину та бізнес у Дніпрі.

Бродський також планував розширювати свій бізнес у Бердянську і має безпосередній зв’язок з попередньо затриманим Михайлом Сігідою (ймовірним організатором вбивства Олешка), мав відсоток від діяльності розважальних закладів, які очолює Сігіда, зокрема клуб "Мохіто".

Саме у цьому закладі дуже часто помічали Михайла Сігіду у компанії народного депутата України Сергія Валентирова. З останнім у Віталія Олешка був конфлікт, "Сармат" звинувачував депутата у допомозі впровадженню незаконних схем іншого народного депутата Олександра Пономарьова.

За словами дружини та побратимів Олешка, саме з Валентировим та ще з одним депутатом Олександром Пономарьовим у "Сармата" був конфлікт. На їхню думку, вони також мають стосунок до злочину.

Це вже шостий затриманий у справі вбивства Олешка. Нині під вартою перебувають четверо ймовірних виконавців убивства та один організатор.

Нагадаємо, поліцейські затримали п'ятьох підозрюваних у вбивстві 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат").

Олешка застрелили з рушниці на території готелю "Атмосфера". За даними нардепа Семена Семенченка, Олешко займався громадською діяльністю і боротьбою з корупцією.