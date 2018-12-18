Вбивство "Сармата": ймовірним замовником вбивства є дніпровський бізнесмен
За даними реєстру юридичних осіб, чоловік з таким прізвищем та ініціалами має бізнес у Дніпрі, зокрема очолює компанії ТОВ "Компанія платінум", ТОВ "Дніпро Тор" і ТОВ "БК "Легіон", повідомили у Печерському суді Києва, де 18 грудня чоловіку оберуть запобіжний захід, інформує Hromadske.
Остання компанія займається розповсюдженням діяльності спортивних клубів у місті.
За даними реєстру судових справ, чоловік з таким ім’ям у 2010 році влаштував стрілянину у Дніпрі, унаслідок якої один хлопець загинув, двоє опинилися в реанімації. У 2012 році чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі умовно з випробовувальним терміном у 3 роки. У 2015 році суд звільнив його від подальшого відбування покарання. Під час обрання запобіжного заходу зазначалось, що чоловік має дружину, неповнолітню дитину та бізнес у Дніпрі.
Бродський також планував розширювати свій бізнес у Бердянську і має безпосередній зв’язок з попередньо затриманим Михайлом Сігідою (ймовірним організатором вбивства Олешка), мав відсоток від діяльності розважальних закладів, які очолює Сігіда, зокрема клуб "Мохіто".
Саме у цьому закладі дуже часто помічали Михайла Сігіду у компанії народного депутата України Сергія Валентирова. З останнім у Віталія Олешка був конфлікт, "Сармат" звинувачував депутата у допомозі впровадженню незаконних схем іншого народного депутата Олександра Пономарьова.
За словами дружини та побратимів Олешка, саме з Валентировим та ще з одним депутатом Олександром Пономарьовим у "Сармата" був конфлікт. На їхню думку, вони також мають стосунок до злочину.
Це вже шостий затриманий у справі вбивства Олешка. Нині під вартою перебувають четверо ймовірних виконавців убивства та один організатор.
Нагадаємо, поліцейські затримали п'ятьох підозрюваних у вбивстві 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат").
Олешка застрелили з рушниці на території готелю "Атмосфера". За даними нардепа Семена Семенченка, Олешко займався громадською діяльністю і боротьбою з корупцією.
Поліція почала розслідування вбивства 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат") за ст 115 Кримінального кодексу ("Умисне вбивство"). Про це повідомляється на сайті ГУ Нацполіції Запорізької обл.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець"Немає нічого неможливого, є тільки лінь та жалість до самого себе"
- Вітаміни для душі. Катерина Єгорушкіна про казкотерапію для дітей і дорослих"Персонажі моїх книг розселені на особливій карті, яка існує лише в моїй голові: вони мають свої світи, домівки, кольори, вулиці..."