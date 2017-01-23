Вбивство Шеремета керувалось з диверсійно-терористичного центру Росії, - Геращенко

Геращенко вважає, що замах на нього і вбивсто Шеремета планувались одним центром РФ

Слідство вважає, що вбивство журналіста Павла Шеремета було реалізовано з диверсійно-терористичного центру на території Російської Федерації.

"Спроба замаху на мене, відвернена Службою безпеки України, є лише однією з ланок роботи диверсійно-терористичного центру, створеного на території Російської Федерації, якому поставлено завдання: задіявши винятково громадян України, як правило, із кримінальним минулим, які, як правило, ненавидять нашу країну й із промитими російською пропагандою мізками, організовувати злочини на території нашої країни", – заявив народний депутат Антон Геращенко на прес-конференції, спільній із речником Міністерства внутрішніх справ, інформує "Українська Правда".

"На сьогоднішні, судячи з почерку й підготовки терористичного акту щодо моєї ліквідації, слідчі вважають, що на 99,9% терористичний акт – убивство відомого журналіста Павла Шеремета в липні 2016 року було спрямовано, націлено й реалізовано з цього ж диверсійно-терористичного центру на території Російської Федерації", – додав депутат.

Зазначимо, що у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета винесені понад 97 судових рішень.

Ще у вересні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета йде інтенсивно.