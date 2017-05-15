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Вбивство Шеремета: СБУшника Устименка не можуть викликати на допит, - Грицак

СБУ не має доручення з цього приводу слідчого Нацполіції
Голова Служби безпеки України Василь Грицак запевняє, що Служба не має повноважень для виклику на допит екс-працівника СБУ Ігоря Устименка, про якого йдеться у фільмі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Вбивство Шеремета: СБУшника Устименка не можуть викликати на допит, - Грицак Фото:antikor.com.ua

29 квітня 2014 року Устименко був звільнений, з того часу було звільнено 2 тисячі співробітників СБУ.

Справу про вбивство журналіста Шеремета розслідує Нацполіція. Про це голова СБУ заявив під час брифінгу Києві, інформує "Громадське".

"Ми мали спілкування з Національною поліцією, ми готові надати максимальне сприяння, але ми не можемо викликати його на допит, не маючи доручення з цього приводу слідчого Нацполіції", - сказав Грицак.

"Відповідаю головою своєю, кажу це при всіх, він до служби не мав жодного відношення з 2014 року", - запевнив Грицак.

Він підтвердив, що Ігор Устименко дійсно був військовослужбовцем СБУ та був звільнений 29 квітня 2014 року. Зараз представники Служби безпеки співпрацюють з представниками Нацполіції у цій справі та готові допомагати розслідуванню, однак вони не мають можливості викликати Устименка на допит без відповідного доручення слідчого. 

"Стаття, за якою він був звільнений, це за станом здоров'я, як мені доповів наш кадровик", - наголосив Грицак.

Нагадаємо, 10 травня журналісти презентували фільм-розслідування про вбивство журналіста Павла Шеремета. Зокрема, у фільмі йдеться про те, що співробітник СБУ був біля дому Шеремета в ніч перед вбивством.

Порошенко запевнив, що Устименко буде допитаний у понеділок, 15 травня.

Автори журналістського розслідування про загибель журналіста Павла Шеремета під час зустрічі з керівником Національної поліції Сергієм Князєвим попередньо домовились про співпрацю і можливий обмін інформацією щодо цієї справи.

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15 05 2017 11:36
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