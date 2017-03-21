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Вбивство Шеремета: справу розслідують три прокурори і 35 поліцейських

Слідчі перевіряють телефони, з яких дзвонили, перевіряють з'єднання, встановлюють, хто де перебував, куди потім пішов, а також чи мав цей чоловік відношення до трагедії
До слідчої групи, яка працює над справою про вбивство журналіста Павла Шеремета, входять три прокурори і десятки поліцейських.
Вбивство Шеремета: справу розслідують три прокурори і 35 поліцейських Фото: Associated Press

"Кожного тижня у нас проходить нарада з координації дій правоохоронців, які розслідують вбивство Шеремета. Над цією справою монотонно працюють три прокурора і 35 співробітників Нацполіціі", - розповів перший заступник генпрокурора Дмитро Сторожук, пише Укрінформ.

За словами Сторожука, слідчі перевіряють телефони, з яких дзвонили, перевіряють з'єднання, встановлюють, хто де перебував, куди потім пішов, а також чи мав цей чоловік відношення до трагедії.

"У нас весь час з'являється нова інформація, але зараз це таємниця слідства", - заявив він, додавши, що "додаються титанічні зусилля", щоб дати відповідь на питання, хто винен у вбивстві.

Раніше голова Національної поліції Сергій Князєв підтвердив, що слідство в рамках справи про вбивство журналіста Шеремета запросило дозвіл на доступ до телефонних переговорів бійців полку Азов.

Передбачається, що вони можуть бути причетні до цієї справи.

Також слідство встановило інформацію про можливих причетних осіб до вбивства журналіста Павла Шеремета, а також осіб, які можуть бути свідками.

Зазначимо, що заступник голови Національної поліції Олександр Вакуленко розповів під час брифінгу, що слідство визначило пріоритетну версію вбивства журналіста Павла Шеремета.

Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.

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21 03 2017 17:36
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