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Вбивство Шеремета: Україна звернулась за допомогою до 14 країн

За якою саме інформацією українські правоохоронці звернулися до іноземних держав, не розголошується
У розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета українські слідчі звернулися за міжнародно-правовою допомогою до 14 країн.
Вбивство Шеремета: Україна звернулась за допомогою до 14 країн Павло Шеремет. Фото: скріншот

Цю інформацію Еспресо.TV підтвердив речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

За якою саме інформацією українські правоохоронці звернулися до іноземних держав, не розголошується.

"Слідство не конкретизує, що саме і у кого саме запитують. Але це природно, враховуючи, що загиблий - іноземець - громадянин РФ" , - каже Шевченко

Зазначимо, до слідчої групи, яка працює над справою про вбивство журналіста Павла Шеремета, входять три прокурори і десятки поліцейських.

Раніше голова Національної поліції Сергій Князєв підтвердив, що слідство в рамках справи про вбивство журналіста Шеремета запросило дозвіл на доступ до телефонних переговорів бійців полку Азов.

Передбачається, що вони можуть бути причетні до цієї справи.

Також слідство встановило інформацію про можливих причетних осіб до вбивства журналіста Павла Шеремета, а також осіб, які можуть бути свідками.

Зазначимо, що заступник голови Національної поліції Олександр Вакуленко розповів під час брифінгу, що слідство визначило пріоритетну версію вбивства журналіста Павла Шеремета.

Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.

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03 04 2017 13:39
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