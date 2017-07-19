Вбивство Шеремета: в Європарламенті нагадали, що чекають результатів розслідування
"Висновок нещодавньої спеціальної доповіді Комітету захисту журналістів (CPJ) про те, що інтерес до розслідування справи Шеремета охолов, є дуже тривожним. Згідно з доповіддю, є ознаки відсутності політичної волі та тиску слідство та серйозні прогалини в офіційному розслідуванні", - йдеться у звернення Хармс, повідомляє "Громадське".
Хармс нагадала, що Президент Порошенко пообіцяв особисто сприяти розслідуванню та запросити іноземних експертів, щоб допомогти розслідувати справу про вбивство Павла Шеремета.
"Я сподіваюсь, що партнери України, в тому числі Європейський Союз, зможуть надати будь-яку фінансову та технічну допомогу, яка б провести незалежне розслідування", - сказала вона.
Зазначається, що українські органи влади зробили деякий прогрес завдяки запровадженню низки медіа-реформ, включаючи створення громадського мовлення, сприяння прозорості володіння правами масової інформації та доступу до державної інформації.
"Однак, Україні потрібна ефективна система захисту журналістів від насильства, а вбивство журналіста не може залишатися безкарним", - зазначила Хармс.
Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.
Комітет захисту журналістів вважає, що до вбивства Павла Шеремета можуть бути причетні представники влади Білорусі та Росії, а також влада чи радикальні націоналісти України.
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