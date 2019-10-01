CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБоксера Петра Очеретяного, який під час бійки у Києві наніс смертельну травму працівнику УДО, відпустили зі слідчого ізолятора під заставу у розмірі 600 тисяч гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вбивство співробітника УДО у Києві: затриманого відпустили під заставу
На Очеретяного одягли електронний браслет
Петро Очеретяний. Фото: УНН
Цю інформацію підтвердила вдова загиблого.
Як повідомляє ресурс "Київ Оперативний", на Очеретяного одягли електронний браслет.
Раніше, Печерський районний суд Києва заарештував Петра Очертяного на 60 діб з можливістю внесення застави.
Нагадаємо, увечері 2 січня на вул. Саперне поле в центрі Києва в результаті бійки загинув чоловік. "Швидка", яка прибула на місце події, констатувала смерть чоловіка, ймовірно, від удару в голову. Загиблим виявився співробітник держохорони Василь Хмелюк.
3 січня підозрюваний у вбивстві - 36-річний боксер Петро Очеретяний - сам здався поліції.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 01 2019 08:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО HBO показала тизер восьмого сезону "Гри престолів"
- ВІДЕО Бійці ЗСУ записали відеопривітання українцям
- ФОТО Найважливіші моменти фотожурналістики у 2018 році
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.