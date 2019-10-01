Вбивство співробітника УДО у Києві: затриманого відпустили під заставу На Очеретяного одягли електронний браслет

Боксера Петра Очеретяного, який під час бійки у Києві наніс смертельну травму працівнику УДО, відпустили зі слідчого ізолятора під заставу у розмірі 600 тисяч гривень.

Петро Очеретяний. Фото: УНН

Цю інформацію підтвердила вдова загиблого. Як повідомляє ресурс "Київ Оперативний", на Очеретяного одягли електронний браслет. Раніше, Печерський районний суд Києва заарештував Петра Очертяного на 60 діб з можливістю внесення застави. Нагадаємо, увечері 2 січня на вул. Саперне поле в центрі Києва в результаті бійки загинув чоловік. "Швидка", яка прибула на місце події, констатувала смерть чоловіка, ймовірно, від удару в голову. Загиблим виявився співробітник держохорони Василь Хмелюк. 3 січня підозрюваний у вбивстві - 36-річний боксер Петро Очеретяний - сам здався поліції.

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