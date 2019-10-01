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Вбивство співробітника УДО у Києві: затриманого відпустили під заставу

На Очеретяного одягли електронний браслет
Боксера Петра Очеретяного, який під час бійки у Києві наніс смертельну травму працівнику УДО, відпустили зі слідчого ізолятора під заставу у розмірі 600 тисяч гривень.
Вбивство співробітника УДО у Києві: затриманого відпустили під заставу Петро Очеретяний. Фото: УНН

Цю інформацію підтвердила вдова загиблого.

Як повідомляє ресурс "Київ Оперативний", на Очеретяного одягли електронний браслет.

Раніше, Печерський районний суд Києва заарештував Петра Очертяного на 60 діб з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, увечері 2 січня на вул. Саперне поле в центрі Києва в результаті бійки загинув чоловік. "Швидка", яка прибула на місце події, констатувала смерть чоловіка, ймовірно, від удару в голову. Загиблим виявився співробітник держохорони Василь Хмелюк.

3 січня підозрюваний у вбивстві - 36-річний боксер Петро Очеретяний - сам здався поліції.

 

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10 01 2019 08:25
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