Вбивство у Кривому Озері: прокуратура передала справу до суду

Складність розслідування провадження полягала, в тому числі, і у відсутності максимальної кількості свідків, так як події розгорталися вночі

Прокуратура Миколаївської області завершила досудове розслідування і направила до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваних у вбивстві чоловіка в Кривому Озері, що на Миколаївщині.

"Протягом 4 місяців слідчому відділу прокуратури області вдалося зібрати максимальну кількість доказів, довести провину чотирьох підозрюваних, яким оголошено про підозру у рамках цього кримінального провадження, в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та умисному вбивстві місцевого жителя Кривого Озера Цукермана", - повідомив заступник обласного прокурора Степан Божило, передає місцевий сайт Преступности.нет.

За словами заступника прокурора, складність розслідування провадження полягала, в тому числі, і у відсутності максимальної кількості свідків, так як події розгорталися вночі.

"Слідство зробило досить серйозні процесуальні заходи для встановлення об'єктивної істини у провадженні. Ми розібралися, хто був свідком і не брав участі, а саме два співробітники Кривоозерського відділу поліції, і хто безпосередньо був учасником усіх цих подій, скажімо так, винні", - зазначив Божило.

Також він додав, що всі четверо в ході розслідування активно співпрацювали зі слідством.

"Цікавим є той факт, що дії співробітників Кривоозерського відділу поліції, тепер уже колишніх, дивують своєю непрофесійністю. Вони діяли під час затримання у порушення закону України "Про поліцію", - сказав Божило.

У прокуратурі зазначають цинізм скоєного злочину, зокрема, притаманний підозрюваному Ляхвацькому.

"Під час проведення досудового розслідування нами було призначено величезну кількість судових експертиз, які стосувалися різних моментів, які необхідно було встановити, і ми встановили, що на взуття правої ноги Ляхвацького були виявлені сліди крові. Як надалі підтвердила судово-медична експертиза, ці згустки крові належать загиблому потерпілому Цукерману. Як було встановлено, Ляхвацький в ході затримання наступав своєю ногою на горло потерпілого Цукермана... Нами було повністю встановлено, хто завдавав які тілесні ушкодження", - додав заступник прокурора Миколаївської області.

Крім того, як зазначив Божило, ушкодження Цукерману наносилися не після того, як він був одягнений в наручники, а до і під час їх надягання.

"Говорити про те, що він отримав тілесні ушкодження вже після того, як був у спецзасобах, немає підстав", - заявив Божило.

Також, за словами заступника рокурора, балістична експертиза встановила, що саме з того пістолета, який був знайдений в річці Кодима, і робилися постріли в загиблого.

Обвинувальний акт направлений в Кривоозерський районний суд Миколаївської області. Прокуратура проситиме максимальні покарання для підсудних. У випадку з Ляхвацьким - це 15 років позбавлення волі, з іншими - 8 років.

Нагадаємо, що в ніч на середу в селищі Криве Озеро помер 32-річний місцевий житель Олександр Цукерман, до якого викликали поліцію. Як розповіли в поліції, вночі дружина потерпілого зателефонувала до відділення і повідомила, що її чоловік буянить. За адресою виїхав наряд. Пізніше з'ясувалося, що на Цукермана також заявляв таксист, кажучи, що той пограбував його і розбив машину.

Поліцейські почали гукати Цукермана, щоб вийшов з дому, але він відмовлявся. Через годину він вийшов з лопатою і накинувся на поліцейських. Після чого вони застосували силу, використовуючи в тому числі і спецзасоби.

За даними судмедекспертизи, причиною смерті Цукермана стали кулі, випущені поліцейськими з травматичної зброї.

Керівництвом Нацполіції прийнято рішення про розформування Кривоозерського відділення Врадіївського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області.

Прокуратура Миколаївської області звернулася до Центрального районного суду Миколаєва з клопотаннями про обрання для трьох поліцейських, які причетні до смерті жителя смт Криве Озеро, запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Водночас, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що райвідділ поліції на Миколаївщині, працівники якого причетні до вбивства 31-річного Олександра Цукермана буде розформовано, а в області призначать нового начальника поліції.

Згодом, глава Нацполіції Хатія Деканоїдзе заявила, що весь керівний склад поліції Миколаївської області буде звільнено.