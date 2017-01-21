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Вбивство у Києві: застрелили адвоката

Слідство розглядає кілька версій скоєння злочину, зокрема вбивство з метою пограбування, особисте життя та професійна діяльність
У Дніпровському районі Києва вночі застрелили адвоката. Правоохоронці встановили особу загиблого: це - 46-річний місцевий житель, який повертався з роботи додому.
Вбивство у Києві: застрелили адвоката Фото: tsn.ua

Інцидент стався вночі на вулиці Микільсько-Слобідська. Близько опівночі правоохоронці отримали повідомлення від перехожих, які побачили на землі чоловіка в крові. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією встановлено, що невідомий біля будинку, де проживав потерпілий, підійшов ззаду і вистрілив йому в голову. Від отриманого поранення адвокат помер у лікарні. Про це повідомляє прес-служба столичної Нацполіції.

Правоохоронці встановили особу загиблого: це - 46-річний місцевий житель, який повертався з роботи додому.

При огляді місця події правоохоронці із застосуванням службової собаки виявили стріляну гільзу калібру 7,65 мм, яку відправили для проведення експертизи.

За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Проводяться всі необхідні слідчі та розшукові заходи для встановлення підозрюваного.

Слідство розглядає кілька версій скоєння злочину, зокрема вбивство з метою пограбування, особисте життя та професійна діяльність, оскільки вбитий працював адвокатом.

Нагадаємо, вчора у Дніпровському районі Києва чоловік вдарив ножем співмешканку на очах у її дітей, потерпіла померла від отриманих травм.

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21 01 2017 11:50
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