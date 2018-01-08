Вбивство в Бердянську здійснив учасник АТО

За Олешком стежили і ретельно готувалися до вбивства, кажуть в поліції, не називаючи мотивів злочинців

Вбивство добровольця батальйону Донбас Віталія Олешка здійснив учасник АТО.

Про деталі підготовки і виконання вбивства в середу, 1 серпня, розповів начальник поліції Запорізької області Сергій Комісаров, повідомляє "Укрінформ".

"Здійснив злочин учасник АТО. Може, вони на полі бою зустрічалися, і у них були непримиренні претензії... Ми відпрацюємо всі версії. Організована злочинна група готувалася до операції. Було підготовлено зброю. Придбано автомобіль, так звана євробляха, для того, щоб його можна потім було кинути або знищити. Ще була задіяна машина із запорізькими номерами", - сказав Комісарів.

Ці автомобілі бачили на місці злочину за добу до трагедії, що свідчить про те, що за Олешком стежили. За словами поліцейського, члени ОЗГ приїхали в Бердянськ за дві доби до вбивства.

Автомобіль зафіксували камери спостереження, що допомогло в пошуках злочинців.

Підозрюваних, які пересувалися на автомобілі, зупинили і ідентифікували на першому блокпості, і тільки на другому - затримали, уточнив Комісаров.

"Їх ідентифікували і пропустили. Ми не знали, наскільки вони озброєні, тому повинні були підготувати наших хлопців, щоб не потрапити в біду. І вже на другому блокпосту машину затримали", - пояснив Комісаров.

За його словами, затриманим вручені підозри. Серед них є чоловік з судимостями.

Серед версій мотиву вбивства - бізнес-інтереси, економічні питання, політичні та побутові.

Нагадаємо, поліцейські затримали п'ятьох підозрюваних у вбивстві 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат").