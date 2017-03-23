Вбивство Вороненкова - політичне замовлення, тому спецслужбам треба діяти фахово і швидко, - Наливайченко

Київ стає місцем резонансних політичних вбивств і це не може не турбувати, наголосив Наливайченко

Вбивство Вороненкова - політичне вбивство. А як будь-яке політичне вбивство, воно є замовним. Так прокоментував сьогоднішню надзвичайну подію екс-голова СБУ, лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

"Діяти треба фахово і швидко: це стосується, передусім, МВС і СБУ, які мають негайно створити спеціальну міжвідомчу групу. Цій групі мають бути передані всі засоби для проведення розслідування. Мають бути взяті під захист свідки", - зауважив політик.

Київ стає місцем резонансних політичних вбивств і це не може не турбувати, наголосив Наливайченко. Турбує його і те, що такі вбивства як, зокрема, Павла Шеремета, залишаються нерозкритими.

"Тому, менше слів про різноманітні версії, а більше дії, результатів та звітування про перебіг розслідування", - наголошує Наливайченко.

Нагадаємо, що сьогодні в центрі Києва застрелили екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, який підтримав свого часу анексію Криму, але нещодавно отримав громадянство України та дав свідчення проти Януковича.