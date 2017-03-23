Вбивство Вороненкова - звична для Кремля показова страта свідка, - Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко звинуватив Росію в убивстві колишнього депутата Держдуми, громадянина України Дениса Вороненкова.

"Серед білого дня в центрі Києва було застрелено екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, який надав слідчим військової прокуратури надважливі свідчення у справі. Це була звична для Кремля показова страта свідка", - написав Луценко у Facebook

При цьому він підкреслив, що свідчення Вороненкова вже включено в матеріали справи про державну зраду Віктора Януковича.

Відзначимо, що 23 січня Луценко говорив про те, що його відомство допитало двох колишніх депутатів Держдуми. Один з них - Ілля Пономарьов (йому торік дали дозвіл на проживання в Україні), іншого генпрокурор не назвав, інформує "LB.ua".

"Їхні показання свідчать про те, що механізм введення військ РФ на територію України був запущений Кремлем ще в грудні, коли Майдан ще стояв у центрі Києва. Під час візиту Суркова в грудні вже йшлося про ймовірне військове вторгнення", - сказав Луценко.

Нагадаємо, що сьогодні, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Раніше, Вороненков дав свідчення Генпрокуратурі України у справі про державну зраду Віктора Януковича.

23 січня Луценко говорив про те, що його відомство допитало двох колишніх депутатів Держдуми. Один з них - Ілля Пономарьов (йому торік дали дозвіл на проживання в Україні), іншого генпрокурор не назвав. "Їхні показання свідчать про те, що механізм введення військ РФ на територію України був запущений Кремлем ще в грудні, коли Майдан ще стояв у центрі Києва. Під час візиту Суркова в грудні вже йшлося про ймовірне військове вторгнення", - сказав Луценко.

Через кілька днів після цього російська газета "Коммерсантъ" написала, що другим депутатом був комуніст Денис Вороненков, який переїхав в Україну.

Через кілька тижнів Вороненков повідомив, що 6 грудня він отримав громадянство України, оскільки є наполовину українцем.