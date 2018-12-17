Вбивство Вороненкова: свідок упізнала одного з обвинувачених
"У судовому засіданні були допитані керуюча будинком, в якому проживав Вороненков, а також попередній власник автомобіля, який у подальшому використувався виконавцями під час вбивства", – повідомила "Українській правді" 17 грудня прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець.
За словами Максимець, свідок упізнала одного з обвинувачених (Олександра Лося -ред.) і підтвердила, що бачила його на території житлового комплексу, де мешкав Вороненков, незадовго до вбивства.
"Крім того, за клопотанням прокурора на засіданні суду обом обвинуваченим продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці, до 15 лютого 2019 року", – повідомила речниця прокуратури.
На наступному засіданні, яке призначили на 11 січня 2019 року суд продовжить допит свідків обвинувачення.
Як повідомлялось, 13 листопада Шевченківський районний суд Києва визначив порядок дослідження доказів у справі про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Нагадаємо, екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова було вбито в центрі Києва 23 березня 2017 року. Вбивця Павло Паршов був поранений охоронцем колишнього депутата і потім помер у лікарні.
Згодом було затримано його передбачуваного спільника Ярослава Тарасенка та співорганізатора вбивства Олександра Лося.
Юрій Луценко заявив, що замовником вбивства колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова був російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін, він же Тюріков.
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