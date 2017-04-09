Вбивство Вороненкова: замовник перебуває в Росії
Луценко зазначив, що виконавцями були в основному громадяни України.
"Наразі, крім однієї дуже важливої особи, усі інші встановлені та затримані", - уточнив генпрокурор в ході брифінгу, інформує "ВВС Україна".
Він також повідомив, що слідство декілька місяців шукає цю особу.
"Як тільки слідчий ухвалить рішення про можливість розголошення усіх даних, я проведу для цього спеціальну прес-конференцію", - сказав Луценко.
Дениса Вороненкова, який в 2016 році втік в Україну і виступав звідси з заявами на адресу російської влади, вбили 23 березня у центрі Києва.
Сам вбивця отримав поранення в голову і помер у лікарні.
Радник голови МВС України Антон Геращенко повідомив, що пана Вороненкова вбив службовець Нацгвардії, громадянин України Павло Паршов, який був "російським диверсантом".
Сьогодні в ГПУ заявили, що вбивство Вороненкова розкрито, але його результати поки не можуть бути оприлюднені.
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