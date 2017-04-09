Вбивство Вороненкова: замовник перебуває в Росії

Сам вбивця отримав поранення в голову і помер у лікарні

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що замовник убивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова перебуває у Росії і має "жваві контакти" із спецслужбами Росії.

Луценко зазначив, що виконавцями були в основному громадяни України.

"Наразі, крім однієї дуже важливої особи, усі інші встановлені та затримані", - уточнив генпрокурор в ході брифінгу, інформує "ВВС Україна".

Він також повідомив, що слідство декілька місяців шукає цю особу.

"Як тільки слідчий ухвалить рішення про можливість розголошення усіх даних, я проведу для цього спеціальну прес-конференцію", - сказав Луценко.

Дениса Вороненкова, який в 2016 році втік в Україну і виступав звідси з заявами на адресу російської влади, вбили 23 березня у центрі Києва.

Сам вбивця отримав поранення в голову і помер у лікарні.

Радник голови МВС України Антон Геращенко повідомив, що пана Вороненкова вбив службовець Нацгвардії, громадянин України Павло Паршов, який був "російським диверсантом".

Сьогодні в ГПУ заявили, що вбивство Вороненкова розкрито, але його результати поки не можуть бути оприлюднені.