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Вбивство Вороненкова замовив "злодій в законі" Тюріков, - Луценко

За версією слідства, Тюріков підконтрольний ФСБ
Замовником вбивства колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова був російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін, він же Тюріков.
Вбивство Вороненкова замовив "злодій в законі" Тюріков, - Луценко Фото: AFP

"Фактичним замовником вбивства, за інформацією ГУР МО, підтвердженої слідством столичної прокуратури став підконтрольний ФСБ кримінальний авторитет Тюрін Володимир Анатолійович", - повідомив генпрокурор України Юрій Луценко на брифінгу в понеділок.

Нагадаємо, що екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова було вбито в центрі Києва 23 березня. Вбивця Павло Паршов був поранений охоронцем колишнього депутата і згодом помер у лікарні.

Водій екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова незадовго до вбивства російського політика був викрадений в Білорусі і допитувався співробітниками ФСБ Росії.

Дениса Вороненкова поховали на Звіринецькому цвинтарі у Києві.

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09 10 2017 12:32
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