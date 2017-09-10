ПОЛІТИКА НОВИНИЗамовником вбивства колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова був російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін, він же Тюріков.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вбивство Вороненкова замовив "злодій в законі" Тюріков, - Луценко
За версією слідства, Тюріков підконтрольний ФСБ
Фото: AFP
"Фактичним замовником вбивства, за інформацією ГУР МО, підтвердженої слідством столичної прокуратури став підконтрольний ФСБ кримінальний авторитет Тюрін Володимир Анатолійович", - повідомив генпрокурор України Юрій Луценко на брифінгу в понеділок.
Нагадаємо, що екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова було вбито в центрі Києва 23 березня. Вбивця Павло Паршов був поранений охоронцем колишнього депутата і згодом помер у лікарні.
Водій екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова незадовго до вбивства російського політика був викрадений в Білорусі і допитувався співробітниками ФСБ Росії.
Дениса Вороненкова поховали на Звіринецькому цвинтарі у Києві.
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