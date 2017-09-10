Вбивство Вороненкова замовив "злодій в законі" Тюріков, - Луценко

Замовником вбивства колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова був російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін, він же Тюріков.

"Фактичним замовником вбивства, за інформацією ГУР МО, підтвердженої слідством столичної прокуратури став підконтрольний ФСБ кримінальний авторитет Тюрін Володимир Анатолійович", - повідомив генпрокурор України Юрій Луценко на брифінгу в понеділок.

Нагадаємо, що екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова було вбито в центрі Києва 23 березня. Вбивця Павло Паршов був поранений охоронцем колишнього депутата і згодом помер у лікарні.

Водій екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова незадовго до вбивства російського політика був викрадений в Білорусі і допитувався співробітниками ФСБ Росії.

Дениса Вороненкова поховали на Звіринецькому цвинтарі у Києві.