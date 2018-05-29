Убивство журналіста Бабченка: українська поліція розглядає дві версії, - ВІДЕО

Столична поліція розглядає дві версії вбивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка.

Як повідомляють у поліції Києва, за фактом вбивства журналіста розпочали кримінальне провадження.

"Вбивство сталося у квартирі, де мешкав чоловік. Попередньо відомо, що пролунало кілька пострілів. Слідчо-оперативні групи працюють на місці злочину і в лікарні. Опрацьовуємо місце злочину, прилеглу територію. Дружина вбитого перебуває у шоковому стані, поки ми не можемо поспілкуватися, з нею перебувають лікарі. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України", – розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

У коментарі "Громадському" він додав, що розглядаються дві версії – професійна діяльність і громадянська позиція.

Натомість, у Росії слідчий комітет порушив кримінальну справу про вбивство російського громадянина Аркадія Бабченко в Києві.

"29 травня в Києві був застрелений російський журналіст Аркадій Бабченко. За останні кілька років на території України були вбиті вже кілька російських громадян: журналіст Павло Шеремет, екс-депутат Денис Вороненков. Слідчий комітет не має наміру залишати без уваги жорстокі злочини щодо громадян Росії", – заявила офіційний представник СК Росії Світлана Петренко.

Нагадаємо, що російського журналіста Аркадія Бабченка сьогодні, 29 травня, застрелили в Києві. Він помер у кареті швидкої допомоги після кульового поранення.

Довідка:

Аркадій Бабченко – російський журналіст, блогер. Відкрито критикував путінський режим. Після початку переслідувань в Росії, переїхав на проживання до Праги, згодом до України.

Служив на Північному Кавказі, брав участь у першій та другій чеченських війнах. Після закінчення служби зайнявся журналістикою.

Працював військовим кореспондентом у низці російських видань, зокрема "Московський Комсомолець" і "Новая газета". Як військовий кореспондент Бабченко брав участь у війні в Південній Осетії 2008 року.

У грудні 2016 року висловлювання Бабченко про катастрофу Ту-154 над Чорним морем спричинило скандал. Журналіст висловив думку, що артисти російського ансамблю, які летіли до Сирії, недостойні співчуття.

В лютому 2017 року Бабченко повідомив, що неодноразово отимував погрози на свою адресу та своєї родини. Саме тому, вирішив тимчасово покинути Росію.

З серпня 2017 по травень 2018 року мешкав у Києві. Працював на кримськотатарському телеканалі ATR. Був одружений, мав дочку.