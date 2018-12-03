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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Вбивство журналіста в Словаччині: глава МВС країни йде у відставку

Раніше урядовець не збирався залишати свою посаду
Міністр внутрішніх справ Словаччини Роберт Каліняк заявив, що подає у відставку, слідуючи вимозі молодшого партнера по коаліції щодо усунення близького союзника прем'єр-міністра Роберта Фіцо на тлі політичної кризи у країні.
Вбивство журналіста в Словаччині: глава МВС країни йде у відставку Фото: Reuters

Про це повідомляє Reuters.

"Це важливо для збереження стабільності, тому я вирішив піти з посади віце-прем'єра та міністра внутрішніх справ", - сказав Каліняк на прес-конференції 12 березня.

Зазначимо, що раніше міністр внутрішніх справ Словаччини Роберт Каліняк заявляв, що не планує подавати у відставку через справу про вбивство журналіста Яна Куцяка та його нареченої.

Тіло 27-річного Яна Куціяка та його дівчини знайшли в їхньому будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава, у 50 кілометрах від Братислави. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля влучила в груди, його дівчині - в голову. За даними поліції, вони були вбиті між 22 та 25 лютого. Британсько-канадський журналіст Том Ніколсон заявив, що до вбивства може бути причетний калабрійський мафіозний синдикат "Ндрангета".

1 березня словацька поліція арештувала кількох італійських бізнесменів, імена яких фігурують у розслідуванні вбитого журналіста Яна Куціяка. Журналіст стверджував, що бізнесмени співпрацюють з італійською мафією, яка займається торгівлею зброєю, людьми і наркотиками та має багатомільярдні обороти. Також, за словами журналіста, вони втягнуті у махінації з субсидіями ЄС і мають зв'язки із прем'єр-міністром країни Робертом Фіцо.

Європарламент 1 березня заявив про те, що хоче відправити у Словаччину групу, яка займеться розслідуванням інциденту та незаконного використання коштів ЄС в цій країні. У декількох містах Словаччини 2 березня пройшли масові акції у пам'ять про журналіста і його наречену. У столиці Братиславі на марш пам'яті вийшли, за даними організаторів, близько 25 тисяч осіб.

3 березня влада Словаччини відпустила всіх сімох затриманих у справі про вбивство місцевого журналіста Яна Куціяка.

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12 03 2018 12:52
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