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Росіянку, яка допомагала у офшорному розслідуванні вбитій на Мальті журналістці, заарештували

Вбита журналістка опублікувала рахунки, передані Єфімовою, в яких містилися деталі про те, що Egrant отримала $1 мільйон від правлячої родини Азербайджану
Колишня працівниця банку, яка була інформатором вбитої на Мальті журналістки Дафне Каруани Галіції, здалася грецькій поліції і була заарештована на вимогу Мальти.
Росіянку, яка допомагала у офшорному розслідуванні вбитій на Мальті журналістці, заарештували Фото: timesofmalta.com

Про це повідомляє The Times of Malta.

Колишня працівниця банку "Pilatus" Марія Єфімова була джерелом інформації про те, що панамська компанія Egrant належала Мішель Мускат - дружині прем'єр-міністра Мальти Джозефа Муската.

Вбита журналістка опублікувала рахунки, передані Єфімовою, в яких містилися деталі про те, що Egrant отримала $1 мільйон від правлячої родини Азербайджану. Це історія призвела до серйозного політичного скандалу на Мальті.

Єфімова також надала докази у справі про офшори в комітеті Європейського парламенту.

Мальтійські прокурори видали європейський ордер на арешт Єфімової, яка залишила Мальту минулого року і поїхала з сім'єю до Греції. Прокуратура підозрює її у заволодінні коштами.

За даними видання, Єфімова добровільно здалася поліції. Також повідомляється, що вона приїжджала до Афін, щоб проголосувати на виборах президента РФ.

Минулого року Єфімова заявляла про погрози на адресу її родини в Росії. Кримінальну скаргу проти неї подав банк "Pilatus", Єфімова пропрацювала там всього три місяці у 2016 році.

Грецька поліція підтвердила затримання Єфімової.

Євродепутат з Португалії Ана Гомеш закликала прем'єр-міністра Греції Алексіса Ципраса забезпечити захист Єфімової та її сім'ї.

"Небезпека реальна", - написала Гомеш, яка у січні минулого року очолила делегацію Європарламенту на Мальті і вивчала ситуацію із дотриманням верховенства права.

Нагадаємо, на Мальті підірвали авто журналістки Дафни Каруани Галіції, яка була авторкою розслідувань корупції в рамках проекту Panama Papers. Журналістка загинула. Вибуховий пристрій прикріпили під її машиною і привели в дію дистанційно, заявила прес-секретар уряду Мальти.

Дафне Каруана Галісія розслідувала можливу причетність мальтійських партій до лівійсько-італійської афери з контрабанди дизпалива.

У відповідь на загибель матері її сини звернулися з вимогою до нинішнього уряду Мальти піти у відставку.

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20 03 2018 17:51
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