Вбивці іноземця у Києві оголосили про підозру

Затриманому за підозрою у вбивстві іноземного громадянина в центрі Києва оголошено про підозру.

"Зловмиснику, затриманому в зв'язку з убивством іноземного громадянина 23 серпня на вул. Шота Руставелі оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.12, ч. 2 ст. 115 КК України - умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб", - повідомила прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець, інформує "Слово і Діло".

За даними прокуратури, зловмисником виявився 36-річний чоловік, який тимчасово проживає у столиці. З ним проводяться слідчі дії та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, що 23 серпня пізно ввечері на вул. Шота Руставелі з автомобіля "Фольксваген" застрелили чоловіка. Поліція повідомляє, що відомо про стрілянину стало близько 23:00.