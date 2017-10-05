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Вбивця біатлоністки Олени Демиденко отримав довічне

Олена Демиденко була дворазовим призером Чемпіонату світу з літнього біатлону
37-річного жителя Глухівського району Сумської області за вироком суду першої інстанції визнано винним у вбивстві дворазового призера чемпіонату світу з біатлону Олени Демиденко.
Вбивця біатлоністки Олени Демиденко отримав довічне Олена Демиденко. Фото: like.sumy.ua

Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

"Кролевецький відділ Шосткинської місцевої прокуратури підтримує державне обвинувачення щодо 37-річного жителя Глухівського району, у якого в минулому вже була судимість за вбивство, за звинуваченням у навмисному протиправному заподіянні смерті дворазовому призеру чемпіонату світу з біатлону", - йдеться в повідомленні.

Обвинувачений визнаний винним в інкримінованому злочині за п. 13 ч. 2 ст. 115 (умисне протиправне заподіяння смерті, вчинене особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство) КК України. Йому призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, Демиденко вбита в ніч на 18 червня 2013 року на порозі власного будинку в Глухові. 26 серпня 2013 року в Москві затримали 28-річного українця, підозрюваного у вбивстві Демиденко. Російська поліція затримала його за крадіжку, однак з'ясувалося, що чоловік перебуває в міждержавному розшуку

Демиденко була майстром спорту з біатлону, екс-тренером Глухівської дитячо-юнацької спортивної школи та дворазовим призером Чемпіонату світу з літнього біатлону.

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10 05 2017 21:31
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