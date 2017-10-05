Вбивця біатлоністки Олени Демиденко отримав довічне
Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.
"Кролевецький відділ Шосткинської місцевої прокуратури підтримує державне обвинувачення щодо 37-річного жителя Глухівського району, у якого в минулому вже була судимість за вбивство, за звинуваченням у навмисному протиправному заподіянні смерті дворазовому призеру чемпіонату світу з біатлону", - йдеться в повідомленні.
Обвинувачений визнаний винним в інкримінованому злочині за п. 13 ч. 2 ст. 115 (умисне протиправне заподіяння смерті, вчинене особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство) КК України. Йому призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Нагадаємо, Демиденко вбита в ніч на 18 червня 2013 року на порозі власного будинку в Глухові. 26 серпня 2013 року в Москві затримали 28-річного українця, підозрюваного у вбивстві Демиденко. Російська поліція затримала його за крадіжку, однак з'ясувалося, що чоловік перебуває в міждержавному розшуку
Демиденко була майстром спорту з біатлону, екс-тренером Глухівської дитячо-юнацької спортивної школи та дворазовим призером Чемпіонату світу з літнього біатлону.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану