Вбивця посла РФ в Туреччині збирав інформацію про нього ще в жовтні
Експерти вивчили дані комп'ютера, через який збиралися дані, і з'ясували, що в жовтні користувач неодноразово задавав в інтернет пошук даних про Карлова, в тому числі переглядав відео з його участю.
Про це повідомляє агентство "Анадолу".
Всього в рамках розслідування замаху на посла Росії затримано 9 осіб.
Нагадаємо, що увечері 19 грудня посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був убитий в результаті нападу на відкритті виставки "Росія очима турків". Росія кваліфікує вбивство дипломата як теракт.
За даними ЗМІ, 62-річний дипломат отримав серйозні поранення, після чого помер у лікарні. Інцидент стався в Центрі сучасного мистецтва в Анкарі під час відкриття художньої виставки.
Нападник назвав теракт актом відплати за дії Росії в Алеппо. Згодом стало відомо, що чоловік на ім’я Мерт Алтінташ працював у відділі спецоперацій поліції Анкари.
Російське МЗС закликало своїх громадян, які перебувають на території Туреччини, проявляти обережність, уникати місць масового скупчення людей, без необхідності не залишати місць проживання.
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