Вбивця посла РФ в Туреччині збирав інформацію про нього ще в жовтні

Всього в рамках розслідування замаху на посла Росії затримано 9 осіб

В ході розслідування вбивства посла Росії в Анкарі Андрія Карлова з'ясувалося, що його вбивця Мевлют Алтинташ ще в жовтні 2016 року через комп'ютер збирав інформацію про дії російського дипломата.

Експерти вивчили дані комп'ютера, через який збиралися дані, і з'ясували, що в жовтні користувач неодноразово задавав в інтернет пошук даних про Карлова, в тому числі переглядав відео з його участю.

Про це повідомляє агентство "Анадолу".

Всього в рамках розслідування замаху на посла Росії затримано 9 осіб.

Нагадаємо, що увечері 19 грудня посол Росії в Туреччині Андрій Карлов був убитий в результаті нападу на відкритті виставки "Росія очима турків". Росія кваліфікує вбивство дипломата як теракт.

За даними ЗМІ, 62-річний дипломат отримав серйозні поранення, після чого помер у лікарні. Інцидент стався в Центрі сучасного мистецтва в Анкарі під час відкриття художньої виставки.

Нападник назвав теракт актом відплати за дії Росії в Алеппо. Згодом стало відомо, що чоловік на ім’я Мерт Алтінташ працював у відділі спецоперацій поліції Анкари.

Російське МЗС закликало своїх громадян, які перебувають на території Туреччини, проявляти обережність, уникати місць масового скупчення людей, без необхідності не залишати місць проживання.