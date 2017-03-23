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Вбивця Вороненкова помер у лікарні

Це підтвердили в ГПУ
Вбивця екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова помер у лікарні.
Вбивця Вороненкова помер у лікарні Ймовірний вбивця Вороненкова Фото:Reuters

Про це телеканалу "112 Україна" повідомили в ГПУ.

Інформацію також підтвердила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган в коментарі "Українській правді".

Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що кілер, який убив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова, перебував у критичному стані на межі смерті.

Сьогодні, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Зазначимо, Служба безпеки України не забезпечувала охорону колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, убитого в четвер у центрі Києва.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко звинуватив Росію у вбивстві колишнього депутата Держдуми, громадянина України Дениса Вороненкова.

Президент України Петро Порошенко провів нараду з силовиками щодо вбивства Дениса Вороненкова. Де зазачив, що вбивство Вороненкова – теракт з боку Росії.

Раніше, Вороненков дав свідчення Генпрокуратурі України у справі про державну зраду Віктора Януковича.

Через кілька днів після цього російська газета "Коммерсантъ" написала, що другим депутатом був комуніст Денис Вороненков, який переїхав в Україну.

6 грудня 2016 року Денис Вороненков отримав громадянство України, оскільки є наполовину українцем.
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23 03 2017 16:07
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