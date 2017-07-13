Вбивцю Нємцова посадили на 20 років за грати

При цьому суд врахував пом'якшуючі обставини - наявність дітей і позитивні характеристики.

Також суд позбавив Дадаева Ордена мужності і звання лейтенант. Про це повідомляє "Новая газета".

Сам Дадаєв не визнав своєї провини.

Напередодні прокурор запросила для Дадаева довічний термін в колонії особливого режиму, штраф 200 тисяч рублів, а також позбавлення військового звання і нагород.

Також вирок винесли і для інших фігурантів справи про вбивство політика.

Суддя засудила Анзора Губашева до 19 років колонії суворого режиму з обмеженням волі на строк до 2 роки, а також штрафу в 100 тисяч рублів.

Шадіда Губашева засудили до 16 років колонії суворого режиму з обмеженням свободи строком на 2 роки і штрафу в 100 тисяч рублів.

Темірлана Ескерханова засудили до 14 років колонії суворого режиму з обмеженням волі на строк до 2 роки, а також штрафу в 100 тисяч рублів. Він також позбавлений звання прапорщика поліції.

Хамзат Бахаєв засуджений до 11 років колонії суворого режиму з обмеженням свободи строком на 2 роки, а також штрафу в 100 тисяч рублів.

Нагадаємо, у червні у Московському окружному військовому суді колегія присяжних визнала екс-офіцера чеченського батальйону "Північ" Заура Дадаєва, а також 4 його спільників, винним у вбивстві у 2015 році опозиціонера Бориса Нємцова.

Борис Нємцов був застрелений в Москві 27 лютого 2015 року.

Обвинуваченими у справі про вбивство політика проходять п'ятеро осіб, зокрема колишній військовослужбовець чеченського батальйону "Північ" Заур Дадаєв. Всі вони категорично заперечують свою провину, хоча на відеозаписах перших допитів Дадаєва і Губашева підсудні визнають провину і стверджують, що мотивом вбивства стали політичні погляди російського опозиціонера, а також заяви, що нібито ображають почуття віруючих мусульман.

З початку жовтня 2016 року справу розглядав Московський окружний військовий суд.

Раніше прокуратура РФ заявила про зникнення свідків вбивства Нємцова. У травні 2017 року у справі про вбивство Нємцова допитали ключового свідка.