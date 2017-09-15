Вчені ідентифікували загадкову істоту, яку викинуло на пляж в Техасі
Зробити це вдалося завдяки соціальним медіа, де була опублікована фотографія тварини, повідомляє The Guardian.
Американський біолог Кеннет Тай з Національного музею природної історії Смітсонівського інституту заявив про те, що істота є останками острохвостого вугра, що відноситься до виду Aplatophis chauliodus.
Представники цього виду мешкають на заході Атлантичного океану, в тому числі в Мексиканській затоці, що омиває береги Техасу. Їхня довжина становить трохи менше метра, а мешкають вони на глибині 30-90 метрів.
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Відзначимо, що благодійний фонд голлівудського актора Леонардо Ді Капріо пожертвував мільйон доларів новоствореному фонду допомоги жертвам урагану "Харві" в Техасі United Way Harvey Recovery Fund.
Нагадаємо, що в індонезійській провінції Малуку на берег викинуло невідому 15-метрову морську істоту.
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