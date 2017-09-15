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Вчені ідентифікували загадкову істоту, яку викинуло на пляж в Техасі

Істота є останками острохвостого вугра, що відноситься до виду Aplatophis chauliodus
Біологи ідентифікували загадкову зубасту істота, яку викинуло на техаський пляж після урагану Харві.
Вчені ідентифікували загадкову істоту, яку викинуло на пляж в Техасі Фото: з відкритих джерел

Зробити це вдалося завдяки соціальним медіа, де була опублікована фотографія тварини, повідомляє The Guardian.

Американський біолог Кеннет Тай з Національного музею природної історії Смітсонівського інституту заявив про те, що істота є останками острохвостого вугра, що відноситься до виду Aplatophis chauliodus.

Представники цього виду мешкають на заході Атлантичного океану, в тому числі в Мексиканській затоці, що омиває береги Техасу. Їхня довжина становить трохи менше метра, а мешкають вони на глибині 30-90 метрів.

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Відзначимо, що благодійний фонд голлівудського актора Леонардо Ді Капріо пожертвував мільйон доларів новоствореному фонду допомоги жертвам урагану "Харві" в Техасі United Way Harvey Recovery Fund.

Нагадаємо, що в індонезійській провінції Малуку на берег викинуло невідому 15-метрову морську істоту.

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15 09 2017 15:34
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