Вчені ідентифікували загадкову істоту, яку викинуло на пляж в Техасі

Істота є останками острохвостого вугра, що відноситься до виду Aplatophis chauliodus

Біологи ідентифікували загадкову зубасту істота, яку викинуло на техаський пляж після урагану Харві.

Зробити це вдалося завдяки соціальним медіа, де була опублікована фотографія тварини, повідомляє The Guardian.

Американський біолог Кеннет Тай з Національного музею природної історії Смітсонівського інституту заявив про те, що істота є останками острохвостого вугра, що відноситься до виду Aplatophis chauliodus.

Представники цього виду мешкають на заході Атлантичного океану, в тому числі в Мексиканській затоці, що омиває береги Техасу. Їхня довжина становить трохи менше метра, а мешкають вони на глибині 30-90 метрів.

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Відзначимо, що благодійний фонд голлівудського актора Леонардо Ді Капріо пожертвував мільйон доларів новоствореному фонду допомоги жертвам урагану "Харві" в Техасі United Way Harvey Recovery Fund.

Нагадаємо, що в індонезійській провінції Малуку на берег викинуло невідому 15-метрову морську істоту.