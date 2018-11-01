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Вчені: метелики з'явились на 50 мільйонів років раніше, ніж вважалося до цього

Знахідка кидає виклик одній з найбільш популярних теорій щодо їхньої еволюції
Знайдені у Німеччині скам'янілості свідчать, що метелики з'явилися щонайменше на 50 мільйонів років раніше, ніж вважалося до цього.
Вчені: метелики з Метелики в національному парку Журуена. Фото: Zig Koch

Про це повідомляє The Guardian.

Знахідка кидає виклик одній з найбільш популярних теорій щодо їхньої еволюції.

Щонайменше сім видів знайшли в зразку вагою 10 грам. Дослідники переконані, що існує "набагато більше" скам'янілостей, які ще потрібно ідентифікувати.

У деяких зі знайдених метеликів виявили ознаки хоботка, який був спочатку використаний для всмоктування крихітних кількостей липкого соку, який рослини виробляли для уловлювання пилку, перш ніж еволюціонували через десятки мільйонів років.

На думку вчених, це швидше за все слугувало еволюційною відповіддю на поширену спеку і посушливість в період пізнього тріасу (до 200 мільйонів років тому).

З моменту знахідок інші схожі копалини переглянули, і принаймні в одному - з Люксембургу - виявили подібні рештки.

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11 01 2018 10:37
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