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Вчені на крок наблизилися до вирощування людських органів всередині тварин

Вчені виростили перші в світі ембріони-химери, що складаються з клітин людини і свині
Вчені виростили перші в світі ембріони-химери, що складаються з клітин людини і свині.
Вчені на крок наблизилися до вирощування людських органів всередині тварин Фото:Juan Carlos Izpisua Belmonte

Ембріони-химери можуть допомогти створити технологію вирощування людських органів всередині тварин. Частка людських клітин в ембріоні становить менше 0,001%, решта - клітини свині. Ембріонам дали розвиватися лише 28 днів, повідомляє Російська служба ВВС.

Вчені імплантували людські стовбурові клітини ембріонів свині. У результаті виходила суміш з людських і свинячих клітин, яку на місяць підсаджували самиці свині.

Цей процес виявився дуже неефективним: з 2075 ембріонів, яких підсадили, протягом 28 днів розвивалися лише 186 штук. Однак при цьому були ознаки того, що людські клітини продовжують функціонувати як частина химери.

"Вперше людські клітини росли всередині великої тварини", - пояснив один з авторів дослідження, професор Хуан Карлос Ісписуа Бельмонте з Інституту біологічних досліджень Солка.

Невисоку ефективність застосованого методу професор пояснив довгою еволюцією, яка розділяла людину і свиню. Наприклад, розвиток плода свині відбувається набагато швидше, ніж у людини. Вагітність свині триває чотири місяці проти дев'яти у людини. Бельмонте порівняв цей процес із шосе, де одна машина їде набагато швидше, ніж інша, що призводить до зіткнень.

Вже зараз, на думку вчених, подібні химери можуть допомогти у перевірці ліків до переходу до випробувань на людях і при вивченні початку розвитку людських захворювань.

Також химери можуть допомогти вивчити ранні стадії розвитку людських ембріонів і пояснити відмінності в тому, як функціонують органи різних живих істот. Фактично вченим для цього потрібно лише збільшити частку людських клітин в ембріоні до 0,1-1%.

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26 01 2017 23:43
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