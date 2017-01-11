Вчені навчили штучний інтелект знаходити потенційних самогубців

Вчені стверджують, що машинне навчання на основі даних сканування мозку може виявити людей, які можуть стати самогубцями

Новий алгоритм визначив схильних до суїциду людей з точністю 91 відсоток, пише Science Alert.

Американські дослідники застосували методи машинного навчання для аналізу результатів МРТ-сканування потенційних самогубців. Випробування спеціальної програми продемонстрували високу готовність до медичного застосування - з 34 учасників дослідження штучний інтелект безпомилково визначив 17 осіб з 17, які раніше намагалися звести рахунки з життям та один раз помилився на людині, яка таких намагань не мала.

Дослідники довели, що реакція мозку потенційних самогубців найбільш відрізнялася від реакції контрольної групи на словах "смерть", "жорстокість", "проблема", "безтурботність", "добре" і "похвала".

Вчені зробили висновок, що мозок схильних до суїциду людей відрізняється особливим видом активності, який при своєчасній діагностиці легко виявити.

Проте, інші лікарі відзначають, що є багато проблем з рутинним використанням такого роду діагностики в медичних установах.