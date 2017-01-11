Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Вчені навчили штучний інтелект знаходити потенційних самогубців

Мозок схильних до суїциду людей відрізняється особливим видом активності
Вчені стверджують, що машинне навчання на основі даних сканування мозку може виявити людей, які можуть стати самогубцями
Вчені навчили штучний інтелект знаходити потенційних самогубців Фото: google.com

Новий алгоритм визначив схильних до суїциду людей з точністю 91 відсоток, пише Science Alert.

Американські дослідники застосували методи машинного навчання для аналізу результатів МРТ-сканування потенційних самогубців. Випробування спеціальної програми продемонстрували високу готовність до медичного застосування - з 34 учасників дослідження штучний інтелект безпомилково визначив 17 осіб з 17, які раніше намагалися звести рахунки з життям та один раз помилився на людині, яка таких намагань не мала.

Дослідники довели, що реакція мозку потенційних самогубців найбільш відрізнялася від реакції контрольної групи на словах "смерть", "жорстокість", "проблема", "безтурботність", "добре" і "похвала".

Вчені зробили висновок, що мозок схильних до суїциду людей відрізняється особливим видом активності, який при своєчасній діагностиці легко виявити.

Проте, інші лікарі відзначають, що є багато проблем з рутинним використанням такого роду діагностики в медичних установах.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 11 2017 06:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.