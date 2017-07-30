Вчені порахували, що з 2 серпня людство буде жити "в борг"

Екологи розрахували щорічну межу допустимого використання ресурсів нашої планети, яку люди постійно порушують. У 2017 році ця межа - 2 серпня.

Цього року люди використають всі поновлювані за рік ресурси Землі на 6 днів раніше, ніж в 2016.

Чіткіше негативну тенденцію видно в порівнянні з 80-ми роками ХХ століття. Якщо в 1987 році "межа відновлюваності" припала на 19 грудня, то пізніше вона послідовно рухалася від кінця року до його середини. Про це повідомляє Deutsche Welle, посилаючись на дослідження вчених.

Уже в 2011 році людство поглинуло всі поновлювані ресурси до 27 вересня. Цього року це станеться 2 серпня.

Такі дані дослідникам вдалося отримати завдяки методиці, яку застосовують вчені з Global Footprint Network в американському місті Окленд. Вона вимірює поновлювані ресурси планети і дозволяє точно розрахувати день в році, з якого Земля вже не в змозі відновити спожиті людиною ресурси - день, коли людство починає жити на планеті в кредит.

"Планета - це не інтернет-магазин з нескінченними запасами товарів. Супермаркет під назвою Земля спорожнів. Все, що ми споживемо цього року після 2 серпня, вкрадено у майбутніх поколінь. Завдання політиків - не допустити цього", - каже Крістоф Рьоттгерс з молодіжного об'єднання екологів.

Проблема пов'язана з тим, що людство споживає більше деревини, рослин, продуктів харчування, риби і всього іншого, ніж водойми, ліси і поля в змозі створити і відновити самостійно.

Як чисто математично підрахували вчені, для задоволення запитів сьогоднішнього людства потрібно 1,7 планет Земля.

"Якщо ми не зупинимося, то до 2030 року знадобляться вже дві планети, до 2050 року - цілих три", - б'є на сполох Юрген Кірш з німецького відділення Greenpeace.

Згідно з підрахунками вчених, більше 80 відсотків населення планети проживає в країнах з неблагополучною екологічною обстановкою. Причому емісія парникових газів становить більшу частину - до 60% - від загального негативного впливу на навколишнє середовище.

"І якщо вдасться скоротити ці викиди хоча б наполовину, то ми зможемо "посунути" кордон відновлення відразу на 3 місяці", - пояснює Матіс Вакернагель з Global Footprint Network.

Основними адресатами закликів екологів є уряди країн. Але і кожна людина може внести свій невеликий внесок в більш розумне використання ресурсів планети.

Нагадаємо, більшості людства може загрожувати смертельна спека до 2100 року, якщо викиди вуглецю не знизяться. За даними вчених, епіцентром спеки стануть тропічні райони планети.