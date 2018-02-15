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Вчені прорахували подальшу долю відправленого в космос автомобіля Маска

Tesla пролітатиме біля Землі приблизно кожні 30 років
Чеські і канадські дослідники з'ясували, що автомобіль Tesla, запущений у космос 6 лютого ракетою-носієм Falcon Heavy, має шестивідсотковий шанс повернутися назад на Землю у майбутні кілька мільйонів років.
Вчені прорахували подальшу долю відправленого в космос автомобіля Маска Фото: SpaceX

Як повідомляє Медуза, ймовірність зіткнутися з Венерою у Tesla є трохи меншою за 2,5%.

Дослідники створили і проаналізували 240 комп'ютерних симуляцій, щоб зрозуміти, як автомобіль буде переміщуватися у космосі наступні 3,5 мільйона років.

Як розповів астрофізик Ханно Рейн з Університету Торонто, у вчених було два припущення: автомобіль залишиться поруч з планетами земної групи (Земля, Марс, Венера, Меркурій) або під впливом гравітації Юпітера вирушить у зовнішню частину Сонячної системи.

За розрахунками Рейна, Tesla буде пролітати біля Землі приблизно кожні 30 років. Дослідники підкреслюють, що, якщо автомобіль вріжеться в Землю, то, найімовірніше, повністю згорить в атмосфері.

Нагадаємо, що SpaceX запустила найпотужнішу ракету у світі з власним автомобілем Tesla на борту. Ракета-носій Falcon Heavy стартувала з мису Канаверал о 22:40 за Києвом.

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