Вчені прорахували подальшу долю відправленого в космос автомобіля Маска
Як повідомляє Медуза, ймовірність зіткнутися з Венерою у Tesla є трохи меншою за 2,5%.
Дослідники створили і проаналізували 240 комп'ютерних симуляцій, щоб зрозуміти, як автомобіль буде переміщуватися у космосі наступні 3,5 мільйона років.
Як розповів астрофізик Ханно Рейн з Університету Торонто, у вчених було два припущення: автомобіль залишиться поруч з планетами земної групи (Земля, Марс, Венера, Меркурій) або під впливом гравітації Юпітера вирушить у зовнішню частину Сонячної системи.
За розрахунками Рейна, Tesla буде пролітати біля Землі приблизно кожні 30 років. Дослідники підкреслюють, що, якщо автомобіль вріжеться в Землю, то, найімовірніше, повністю згорить в атмосфері.
Нагадаємо, що SpaceX запустила найпотужнішу ракету у світі з власним автомобілем Tesla на борту. Ракета-носій Falcon Heavy стартувала з мису Канаверал о 22:40 за Києвом.
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