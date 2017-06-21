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Вчені пророкують найсильнішу спеку на Землі в найближчі 80 років

Якщо обсяги викидів парникових газів не будуть скорочуватися
Американські і британські дослідники впевнені, що до кінця XXI століття три чверті населення Землі зіткнеться зі смертельно небезпечною спекою.
Вчені пророкують найсильнішу спеку на Землі в найближчі 80 років Фото: EPA/UPG

Такий прогноз зроблений виходячи з припущень, якщо обсяги викидів парникових газів не будуть скорочуватися, зазначає Independent.

"Для ситуації сильної спеки наші можливості зараз - між поганим і жахливим варіантом. Багато людей по всьому світу вже платять остаточну ціну за сильну спеку. І наші моделі припускають, що це, ймовірно, буде тривати, ситуація може стати набагато гірше, якщо викиди не знижуватимуться ", - розповів провідний автор роботи, професор Каміло Мора з Гавайського університету.

Таких висновків фахівці дійшли, проаналізувавши понад 1,9 тисячі досліджень, присвячених статистикою смертності людей від спеки, починаючи з 1980 року.

"Тіло людини може функціонувати тільки у вузькому діапазоні температур. Теплові хвилі являють собою значний ризик для життя людей через спекотну погоду, в поєднанні з високою вологістю. Це може підняти температуру тіла, що призводить до загрозливої для життя ситуації. Це посилюється і старінням населення", - зазначили автори дослідження.

На думку вчених, клімат змінюється настільки швидко, що люди навряд чи встигнуть пристосуватися до нових умов. Найважче ситуація буде в тропічних районах планети.

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21 06 2017 07:39
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