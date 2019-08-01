Вчені реконструювали у 3D череп морської рептилії, якій 200 мільйонів років
Кістки рептилії знайшли в полі фермера близько 60 років тому, проте їхнє значення з'ясували лише зараз. Вченим знадобилося 50 років, щоб вивчити й описати знахідки, повідомляє BBC.
Череп рептилії зберігся в трьох вимірах і має кістки, які рідко зберігаються.
Використовуючи данні, отримані при комп’ютерній томографії, дослідники Найджел Ларкін і Лаура Порро змогли у цифровому вигляді реконструювати весь череп У 3D. Вчені також редагували череп в цифровому варіанті для того, щоб всі кістки розмістити в їхньому життєвому положенні.
"Комп'ютерна томографія дала змогу нам побачити скам’янілості зсередини, і ми побачили довгі канали в кістках черепа, які спочатку стримували судини і нерви", - заявила докторка Порро.
Також, науковці відтворили обличчя 18-річної дівчини з часів мезоліту за черепом, якому 9 тисяч років. Щоб зробити успішну реконструкцію обличчя, команда науковців зробила кoмп'ютеpну тoмoгpaфію чеpепa, після цього копію черепа було виготовлено на 3D-пpинтеpі.
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