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Вчені розробили новий препарат, який може зупинити втрату пам'яті при хворобі Альцгеймера

Під час хвороби Альцгеймера вражається "сіра речовина" мозку, що призводить до втрати пам'яті
У США тестують препарат, який може зупинити втрату пам'яті при захворюванні Альцгеймера. Для випробування препарату збирають охочих.
Вчені розробили новий препарат, який може зупинити втрату пам Фото: clinical-pharmacy.ru

Випробування назвали "T2 Protect AD". Загалом для лікування потрібно 48 тижнів, кажуть вчені. Людей розділять на групи: одні отримуватимуит плацебо, інші - препарат "Трорілузол", який, як очікують вчені, сповільнить швидкість відмирання клітин мозку, пише "Громадське".

Активною речовиною "Трорілузола" й інших подібних препаратів є рилузол. Він змінює хімічні шляхи в мозку для застереження накопичення глутамату - медіатора, який бере участь в клітковій дисфункції (некоректне виконування її функції). Глутамат пов’язаний із захворюваннями, що повільно прогресують.

Також вчені думають, що "Трорілузол" може допомогти людям з хворобою Альцгеймера, на кшталт того, як він допомагає з лікуванням аміотрофічного бокового склерозу.

Під час хвороби Альцгеймера вражається "сіра речовина" мозку, що призводить до втрати пам'яті. Це порушення мозкових процесів, не фізичних функцій.

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08 01 2019 16:36
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