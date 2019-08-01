Вчені розробили новий препарат, який може зупинити втрату пам'яті при хворобі Альцгеймера

Під час хвороби Альцгеймера вражається "сіра речовина" мозку, що призводить до втрати пам'яті

У США тестують препарат, який може зупинити втрату пам'яті при захворюванні Альцгеймера. Для випробування препарату збирають охочих.

Випробування назвали "T2 Protect AD". Загалом для лікування потрібно 48 тижнів, кажуть вчені. Людей розділять на групи: одні отримуватимуит плацебо, інші - препарат "Трорілузол", який, як очікують вчені, сповільнить швидкість відмирання клітин мозку, пише "Громадське".

Активною речовиною "Трорілузола" й інших подібних препаратів є рилузол. Він змінює хімічні шляхи в мозку для застереження накопичення глутамату - медіатора, який бере участь в клітковій дисфункції (некоректне виконування її функції). Глутамат пов’язаний із захворюваннями, що повільно прогресують.

Також вчені думають, що "Трорілузол" може допомогти людям з хворобою Альцгеймера, на кшталт того, як він допомагає з лікуванням аміотрофічного бокового склерозу.

Під час хвороби Альцгеймера вражається "сіра речовина" мозку, що призводить до втрати пам'яті. Це порушення мозкових процесів, не фізичних функцій.