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Вчені розробили інтерфейс для підключення мозку людини до інтернету, - ВІДЕО

Інтерфейс дозволяє транслювати мозкову активність людини в режимі реального часу
Студенти Університету Вітватерсранда в Південній Африці розробили інтерфейс, який дозволяє підключати мозок людини до інтернету.
Вчені розробили інтерфейс для підключення мозку людини до інтернету, - ВІДЕО Фото: naked-science.ru

Brainternet працює на підставі перетворення сигналів мозку на "пряму мозкову трансляцію", яка потім надходить на невеликий комп'ютер Raspberry Pi. Потім ці дані надходять на веб-сайт, за допомогою якого кожен бажаючий може відстежувати мозкову активність іншої людини, повідомляється на сайті університету.

Для реєстрації активності мозку розробники використовували 14-канальний електроенцефалограф EMOTIV EPOC. Він фіксує електричну активність мозку у 14 точках, розташованих у різних зонах кори великих півкуль: лобової, скроневої, тім'яної і потиличної частини. Для збору даних використовується бездротовий пластиковий "шолом" з електродами, що не заважає людині виконувати повсякденні завдання. Зібрані дані обробляються за допомогою алгоритму, створеного на основі методу опорних векторів, одного з типів навчання з вчителем. Аналізуючи інформацію, що надходить, алгоритм пов'язує конкретні патерни електричної активності мозку з певними типами дій. Наприклад, система здатна визначити, коли людина йде, а коли стоїть.

Одне із завдань проекту - створення системи візуалізації мозкової активності при різних діях. Автори Brainternet продемонстрували, як змінюються показники електричної активності в декількох точках лобової частки кори при підйомі руки.

Раніше, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск заснував корпорацію, що отримала назву Neuralink, яка займеться розробкою інтерфейсу "мозок-комп'ютер".

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Нагадаємо, що компанія Facebook створила неймовірно детальну карту, на якій показано, де знаходяться жителі 23 країн планети. Компанія використала дані державного перепису населення і фотографії зі супутників, а також власну нейронну мережу для розпізнавання зображень. Завдяки цьому, вона здатна визначити місце розташування кожної побудованої людиною споруди з точністю до п'яти метрів.

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17 09 2017 13:19
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