Вчені розробили інтерфейс для підключення мозку людини до інтернету, - ВІДЕО

Студенти Університету Вітватерсранда в Південній Африці розробили інтерфейс, який дозволяє підключати мозок людини до інтернету.

Brainternet працює на підставі перетворення сигналів мозку на "пряму мозкову трансляцію", яка потім надходить на невеликий комп'ютер Raspberry Pi. Потім ці дані надходять на веб-сайт, за допомогою якого кожен бажаючий може відстежувати мозкову активність іншої людини, повідомляється на сайті університету.

Для реєстрації активності мозку розробники використовували 14-канальний електроенцефалограф EMOTIV EPOC. Він фіксує електричну активність мозку у 14 точках, розташованих у різних зонах кори великих півкуль: лобової, скроневої, тім'яної і потиличної частини. Для збору даних використовується бездротовий пластиковий "шолом" з електродами, що не заважає людині виконувати повсякденні завдання. Зібрані дані обробляються за допомогою алгоритму, створеного на основі методу опорних векторів, одного з типів навчання з вчителем. Аналізуючи інформацію, що надходить, алгоритм пов'язує конкретні патерни електричної активності мозку з певними типами дій. Наприклад, система здатна визначити, коли людина йде, а коли стоїть.

Одне із завдань проекту - створення системи візуалізації мозкової активності при різних діях. Автори Brainternet продемонстрували, як змінюються показники електричної активності в декількох точках лобової частки кори при підйомі руки.

Раніше, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск заснував корпорацію, що отримала назву Neuralink, яка займеться розробкою інтерфейсу "мозок-комп'ютер".

Читайте також: Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

Нагадаємо, що компанія Facebook створила неймовірно детальну карту, на якій показано, де знаходяться жителі 23 країн планети. Компанія використала дані державного перепису населення і фотографії зі супутників, а також власну нейронну мережу для розпізнавання зображень. Завдяки цьому, вона здатна визначити місце розташування кожної побудованої людиною споруди з точністю до п'яти метрів.