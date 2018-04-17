Вчені створили гнучкі сонячні панелі для портативної електроніки
Статтю про винахід опублікували в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.
Вчені під керівництвом Такао Сомея з японського Інституту фізико-хімічних досліджень (RIKEN) розробили органічну сонячну панель у вигляді плівки завтовшки в три мікрометри.
Близько третини мікрометра займають кілька шарів, відповідальних за вироблення енергії. Вони ізольовані від навколишнього середовища за допомогою особливого поєднання шарів полімерів — тефлону з паріленом з одного боку, та прозорого поліаміду з іншого. Полімери захищають сонячну панель від механічного пошкодження та теплового впливу, проте не позбавляють її гнучкості.
Фото: Xiaomin Xu et al. / PNAS
Дослідники створили кілька прототипів і протестували їх властивості. Деякі прототипи показали десятипроцентну ефективність перетворення сонячної енергії в електрику. Для порівняння, рекордний показник для органічних сонячних панелей з жорсткою підкладкою становить 13,1 відсотка.
Вчені, зокрема, протестували стійкість панелей до нагрівання. Випробування показали, що ефективність пристрою не знижується при чотиригодинній витримці при 100 градусах Цельсія.
Фото: Xiaomin Xu et al. / PNAS
Такі властивості дозволяють наносити сонячну панель за допомогою термоклею або плівки на різні гнучкі поверхні, наприклад, тканину. При цьому сама сонячна панель не втрачатиме своїх властивостей, попри нагрівання при нанесенні. Це дозволить використовувати батареї для живлення портативної електроніки, або в "розумному одязі".
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