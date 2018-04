Вчені створили гнучкі сонячні панелі для портативної електроніки

Вчені з Японії та США розробили гнучкі сонячні панелі, здатні перетворювати світло в енергію з ККД до 10 відсотків і зберігати ефективність при нагріванні до 100 градусів Цельсія.

Фото: Xiaomin Xu et al. / PNAS

Статтю про винахід опублікували в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Вчені під керівництвом Такао Сомея з японського Інституту фізико-хімічних досліджень (RIKEN) розробили органічну сонячну панель у вигляді плівки завтовшки в три мікрометри.

Близько третини мікрометра займають кілька шарів, відповідальних за вироблення енергії. Вони ізольовані від навколишнього середовища за допомогою особливого поєднання шарів полімерів — тефлону з паріленом з одного боку, та прозорого поліаміду з іншого. Полімери захищають сонячну панель від механічного пошкодження та теплового впливу, проте не позбавляють її гнучкості.

Фото: Xiaomin Xu et al. / PNAS