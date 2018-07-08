Вчені створили життєздатні штучні легені

Вченим вперше вдалося виростити в лабораторії штучні легені, які потім були імплантовані свиням.

Як повідомляє Science News, після імплантації свині прожили кілька тижнів без будь-яких медичних ускладнень.

Раніше, штучні легені, пересаджені гризунам, відмовляли протягом декількох годин, до того, як встигали розвинути кровоносні судини.

Нові легені вирощені з клітин реципієнта, що знижує ризик відторгнення. Якщо ефективність такого способу буде доведена для людей, в подальшому він дозволить вирішити проблему з донорським матеріалом і чергами на пересадку легень.

В ході експерименту вчені за допомогою суміші детергентів і цукру відокремили клітини від легенів свиней-донорів, в результаті чого вийшов 3D-каркас з міжклітинних білків. У ньому науковці стали вирощувати культуру клітин, виділених у тварин-реципієнтів. Легені росли протягом 30 днів в резервуарі біореактора, наповненого поживними розчинами. Готові органи були пересаджені чотирьох свиням замість лівої легені.

Свині прожили 10 годин 14 днів, місяць і два місяці, після чого їх приспали. Дослідники провели розтин тварин для того, аби оцінити, наскільки добре прижилися органи. Протягом всього досліду свині не отримували імунодепресанти, але вчені не виявили ознак відторгнення пересадженого органу в жодному з випадків.

Свиня, яка прожила довше за всіх, не відчувала жодних проблем з диханням, а в її легенях оселилися бактерії, характерні для легень цих тварин.

Нагадаємо, що команді вчених із Національного університету раку в США вдалося вилікувати пацієнтку з раком грудей на останній стадії. Процедура, фактично, полягала в розробці "живих ліків" із клітин самої пацієнтки.