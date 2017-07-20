"Вчені" так званої "ЛНР" придумали назву для жителів Донбасу - "донбасити", - ВІДЕО
"Ми видали ось таку книгу, цей навчальний посібник, перша частина. "Луганщина: славний шлях через століття і тисячоліття", де ми показуємо спільність нашу, так би мовити, донбаську, і навіть був запропонований термін такий, як "донбасит" - тобто це жителі Донбасу", - заявив так званий "в.о. ректора" Луганського аграрного університету Михайло Орєшкін, інформує "Остров".
Орєшкін також зазначив, що абітурієнти з підконтрольної терористами території хочуть вчитися в місцевих вузах.
Нагадаємо, що 18 липня ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко заявив про заснування нової держави "Малоросія" зі столицею в Донецьку.
Президент України Петро Порошенко, коментуючи заяву ватажка бойовиків, зазначив, що Захарченко не є самостійною політичною фігурою, а лише маріонеткою, яка транслює позицію Кремля.
У Кремлі відповіли, що слова Захарченка про "Малоросію" є його особистою ініціативою.
Натомість терористична організація "ЛНР" на своєму інформаційному ресурсі спростувала заяву ватажка "ДНР" Олександр Захарченка про створення "держави Малоросія".
Один з керівників "ЛНР" Володимир Дегтяренко заявив, що представники організації не брали участі в засіданні в Донецьку, де виступав Захарченко.
В Кремлі також заявили, що заява була для них "неочікуваною".
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