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"Вчені" так званої "ЛНР" придумали назву для жителів Донбасу - "донбасити", - ВІДЕО

Місцеві "вчені" написали книгу, в якій вводиться термін для позначення жителів сходу України
На окупованій частині Луганської області (ОРЛО) видали "навчальний посібник", який в якості назви жителів Донбасу вводить термін "донбасит".
"Вчені" так званої "ЛНР" придумали назву для жителів Донбасу - "донбасити", - ВІДЕО Фото: novosti.dn.ua

"Ми видали ось таку книгу, цей навчальний посібник, перша частина. "Луганщина: славний шлях через століття і тисячоліття", де ми показуємо спільність нашу, так би мовити, донбаську, і навіть був запропонований термін такий, як "донбасит" - тобто це жителі Донбасу", - заявив так званий "в.о. ректора" Луганського аграрного університету Михайло Орєшкін, інформує "Остров".

Орєшкін також зазначив, що абітурієнти з підконтрольної терористами території хочуть вчитися в місцевих вузах.

Нагадаємо, що 18 липня ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко заявив про заснування нової держави "Малоросія" зі столицею в Донецьку.

Президент України Петро Порошенко, коментуючи заяву ватажка бойовиків, зазначив, що Захарченко не є самостійною політичною фігурою, а лише маріонеткою, яка транслює позицію Кремля.

У Кремлі відповіли, що слова Захарченка про "Малоросію" є його особистою ініціативою.

Натомість терористична організація "ЛНР" на своєму інформаційному ресурсі спростувала заяву ватажка "ДНР" Олександр Захарченка про створення "держави Малоросія".

Один з керівників "ЛНР" Володимир Дегтяренко заявив, що представники організації не брали участі в засіданні в Донецьку, де виступав Захарченко.

В Кремлі також заявили, що заява була для них "неочікуваною".

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20 07 2017 17:22
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