CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКоманда французьких вчених з Університету Версаль-Сен-Кантен-ан-Івелін опублікувала портрет кроманьйонця, що жив понад 28 тисяч років тому.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вчені відтворили зовнішність кроманьйонця, що жив 28 тис років тому
Добре збережений череп дозволив реконструювати зовнішність чоловіка і з'ясувати його вік
Фото: CHARLIER / VISUALFORENSIC / UVSQ / VIA AFP-JIJI
Рештки цієї людини виявили ще в 1868 році в печері на південному заході Франції. Проект з реконструкції його особи дослідники приурочили до 150-річчя знахідки, інформує "N+1".
Вивчивши останки, вчені прийшли до висновку, що чоловік помер у віці близько 50 років і страждав від одного з типів нейрофіброматозу. Це спадкове захворювання викликало у чоловіка розвиток невриноми - доброякісної пухлини, що росте з шваннівських клітин. Дослідники врахували патологію при реконструкції зовнішності кроманьйонця - на його обличчі можна побачити безліч утворень, в тому числі велику шишку.
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04 04 2018 12:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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