Вчені відтворили зовнішність кроманьйонця, що жив 28 тис років тому

Команда французьких вчених з Університету Версаль-Сен-Кантен-ан-Івелін опублікувала портрет кроманьйонця, що жив понад 28 тисяч років тому.

Рештки цієї людини виявили ще в 1868 році в печері на південному заході Франції. Проект з реконструкції його особи дослідники приурочили до 150-річчя знахідки, інформує "N+1".

Вивчивши останки, вчені прийшли до висновку, що чоловік помер у віці близько 50 років і страждав від одного з типів нейрофіброматозу. Це спадкове захворювання викликало у чоловіка розвиток невриноми - доброякісної пухлини, що росте з шваннівських клітин. Дослідники врахували патологію при реконструкції зовнішності кроманьйонця - на його обличчі можна побачити безліч утворень, в тому числі велику шишку.