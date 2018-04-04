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Вчені відтворили зовнішність кроманьйонця, що жив 28 тис років тому

Добре збережений череп дозволив реконструювати зовнішність чоловіка і з'ясувати його вік
Команда французьких вчених з Університету Версаль-Сен-Кантен-ан-Івелін опублікувала портрет кроманьйонця, що жив понад 28 тисяч років тому.
Вчені відтворили зовнішність кроманьйонця, що жив 28 тис років тому Фото: CHARLIER / VISUALFORENSIC / UVSQ / VIA AFP-JIJI

Рештки цієї людини виявили ще в 1868 році в печері на південному заході Франції. Проект з реконструкції його особи дослідники приурочили до 150-річчя знахідки, інформує "N+1".

Вивчивши останки, вчені прийшли до висновку, що чоловік помер у віці близько 50 років і страждав від одного з типів нейрофіброматозу. Це спадкове захворювання викликало у чоловіка розвиток невриноми - доброякісної пухлини, що росте з шваннівських клітин. Дослідники врахували патологію при реконструкції зовнішності кроманьйонця - на його обличчі можна побачити безліч утворень, в тому числі велику шишку.

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04 04 2018 12:03
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