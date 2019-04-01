Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Вчені вперше за два роки виявили дитинча гладкого кита

За оцінками вчених, на планеті залишилося близько 450 північноатлантичних гладких китів
Захисники навколишнього середовища штату Флорида повідомили, що вперше за 2 сезони спостережень виявили дитинча рідкісного атлантичного кита (північний гладкий кит).
Вчені вперше за два роки виявили дитинча гладкого кита Фото: Alamy Stock Photo

Зоозахисники повідомили, що помітили дитинча кита і його матір 28 грудня у прибережній зоні біля гирла річки Сент-Джонс, інформує The Guardian з посиланням на Науково-дослідницький інститут дикої природи США.

За словами науковців, самку кита вони бачили за 5 днів до цього біля узбережжя штату Джорджія.

Це вперше за останні два сезони вчені спостерігали дитинча гладкого кита: за сезони 2017 та 2018 років екологам жодного разу не траплялось побачити новонароджених гладких китів.

Гладкі кити зазвичай мігрують з Північної Атлантики, аби народити біля берегів Джорджії і Флориди з грудня по березень.

За оцінками вчених, на планеті залишилося близько 450 північноатлантичних гладких китів.

Протягом останнього сезону не було зареєстровано жодного випадку народження китів цього виду, і лише п'ять новонароджених дитинчат гладкого кита були виявлені під час сезону 2017 року.

Нагадаємо, країна покине Міжнародну китобійну комісію (МКК) і відновить комерційний китобійний промисел вперше за більш ніж 30 років. Так заявив уряд в середу, що викликало критику з боку міжнародного співтовариства.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 01 2019 14:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.