Вчені вперше за два роки виявили дитинча гладкого кита

За оцінками вчених, на планеті залишилося близько 450 північноатлантичних гладких китів

Захисники навколишнього середовища штату Флорида повідомили, що вперше за 2 сезони спостережень виявили дитинча рідкісного атлантичного кита (північний гладкий кит).

Зоозахисники повідомили, що помітили дитинча кита і його матір 28 грудня у прибережній зоні біля гирла річки Сент-Джонс, інформує The Guardian з посиланням на Науково-дослідницький інститут дикої природи США.

За словами науковців, самку кита вони бачили за 5 днів до цього біля узбережжя штату Джорджія.

Це вперше за останні два сезони вчені спостерігали дитинча гладкого кита: за сезони 2017 та 2018 років екологам жодного разу не траплялось побачити новонароджених гладких китів.

Гладкі кити зазвичай мігрують з Північної Атлантики, аби народити біля берегів Джорджії і Флориди з грудня по березень.

За оцінками вчених, на планеті залишилося близько 450 північноатлантичних гладких китів.

Протягом останнього сезону не було зареєстровано жодного випадку народження китів цього виду, і лише п'ять новонароджених дитинчат гладкого кита були виявлені під час сезону 2017 року.

Нагадаємо, країна покине Міжнародну китобійну комісію (МКК) і відновить комерційний китобійний промисел вперше за більш ніж 30 років. Так заявив уряд в середу, що викликало критику з боку міжнародного співтовариства.