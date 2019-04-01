Вчені вперше за два роки виявили дитинча гладкого кита
Зоозахисники повідомили, що помітили дитинча кита і його матір 28 грудня у прибережній зоні біля гирла річки Сент-Джонс, інформує The Guardian з посиланням на Науково-дослідницький інститут дикої природи США.
За словами науковців, самку кита вони бачили за 5 днів до цього біля узбережжя штату Джорджія.
Це вперше за останні два сезони вчені спостерігали дитинча гладкого кита: за сезони 2017 та 2018 років екологам жодного разу не траплялось побачити новонароджених гладких китів.
Гладкі кити зазвичай мігрують з Північної Атлантики, аби народити біля берегів Джорджії і Флориди з грудня по березень.
За оцінками вчених, на планеті залишилося близько 450 північноатлантичних гладких китів.
Протягом останнього сезону не було зареєстровано жодного випадку народження китів цього виду, і лише п'ять новонароджених дитинчат гладкого кита були виявлені під час сезону 2017 року.
Нагадаємо, країна покине Міжнародну китобійну комісію (МКК) і відновить комерційний китобійний промисел вперше за більш ніж 30 років. Так заявив уряд в середу, що викликало критику з боку міжнародного співтовариства.
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