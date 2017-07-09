Вчені винайшли пристрій, який може визначити рак за десять секунд

Вчені з Техаського університету кажуть, що винайшли портативний пристрій, який може ідентифікувати ракову тканину за 10 секунд.

Таким чином операції з видалення пухлин можуть стати швидшими, безпечнішими та точнішими, повідомляє ВВС.

Дослідження, опубліковані в Science Translational Medicine, свідчать, що технологія точна у 96% випадків. Пристрій під назвою MasSpec Pen використовує унікальний метаболізм ракових клітин. Їхній сильний ріст і розповсюдження означає, що хімічний склад раку дуже відрізняється від здорових тканин.

Пристрій працює таким чином: ручка торкається зразка тканини і випускає краплю води. Хімічні речовини всередині клітин переміщуються у краплі, після чого їх відсмоктують для аналізу. Ручка підключена до спектрометра - це частина комплекту, який може вимірювати тисячі хімічних речовин кожної секунди.

Далі виробляється хімічний відбиток, який показує, це рак чи здорові тканини. Завданням для лікарів залишається знайти межу між раком і нормальними тканинами. У деяких пухлинах це очевидно, але в інших межах між здоровою та хворою тканиною може бути розмитою. Ручка має допомогти у тому, щоб жоден рак не залишився непоміченим.

Коли видаляють замало тканин, ті ракові клітини, що залишились, можуть вирости у нову пухлину. Коли вирізають забагато, це може пошкодити органи, де є рак, наприклад мозок.

Лівія Еберлін, доцент хімії Техаського університету в Остіні, що "Ця технологія є цікавою тим, як чітко вона визначає клінічну необхідність. Інструмент є елегантним і простим. Він може потрапити до рук хірургів вже незабаром".

Технологію випробували на 253 зразках в рамках дослідження. Тестування планують продовжити, щоб вдосконалити пристрій перед його випробуванням під час операцій наступного року.

Сама ручка дешева, але спектрометр є дорогим і громіздким. Вчені працюють над тим, щоб розробити дещо меншим і дешевшим.

Ця ручка - це остання спроба підвищити точність операцій. Вчені з Імперського коледжу з Лондона розробили ніж, який "реагує на запах" тканин, які він ріже і визначає, видалили рак чи ні.

Команда вчених з Гарварду розробила лазер, який аналізує, скільки видаляти пухлини з мозку.

"Такі цікаві дослідження, як ці, можуть збільшити швидкість, з якою лікарі визначають, це ракові тканини, чи ні. Швидке отримання такої інформації під час операції може допомогти лікарям обрати найкращі варіанти лікування", - зазначає доктор Ен МакКарті з групи дослідників раку Великої Британії.

Нагадаємо, що в США схвалили застосування генної терапії для лікування гострого лімфобластного лейкозу.