Вчені вирішили розробити новий протокол на випадок контакту з прибульцями
Вчені працюють над офіційним "протоколом контакту з іншопланетянами", на випадок, коли іншопланетяни звʼяжуться із людством.
Про це повідомляє Space.com.
Вперше з кінця 1980-х років експерти та вчені обʼєдналися, щоб створити низку протоколів контакту з представниками інших цивілізацій.
"Наукова фантастика переповнена дослідженнями впливу на людське суспільство після відкриття та навіть зустрічі з життям чи інтелектом деінде", – каже Джон Елліот, вчений з університету Сент-Ендрюс у Шотландії.
Елліот є координатором нещодавно створеного SETI Detection Hub Університету Сент-Ендрюса – організації, яка розробить новий протокол контакту з іншопланетянами.
За його словами, нова дослідницька група виходить за рамки роздумів про вплив на людство потенційної зустрічі з іншопланетянами та почне зосереджуватися на тому, як ми повинні реагувати на контакт.
Замість того, аби зосереджуватися на надсиланні повідомлень іншопланетянам, SETI Detection Hub скануватиме сигнали з космосу на наявність потенційних повідомлень, надісланих від позаземних форм життя, і розроблятиме структуру для пошуку значень цих сигналів.
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