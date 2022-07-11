Вчені вирішили розробити новий протокол на випадок контакту з прибульцями

Вперше з кінця 1980-х років експерти та вчені обʼєдналися, щоб створити низку протоколів контакту з представниками інших цивілізацій.

Вчені працюють над офіційним "протоколом контакту з іншопланетянами", на випадок, коли іншопланетяни звʼяжуться із людством.

Про це повідомляє Space.com.

Вперше з кінця 1980-х років експерти та вчені обʼєдналися, щоб створити низку протоколів контакту з представниками інших цивілізацій.

"Наукова фантастика переповнена дослідженнями впливу на людське суспільство після відкриття та навіть зустрічі з життям чи інтелектом деінде", – каже Джон Елліот, вчений з університету Сент-Ендрюс у Шотландії.

Елліот є координатором нещодавно створеного SETI Detection Hub Університету Сент-Ендрюса – організації, яка розробить новий протокол контакту з іншопланетянами.

За його словами, нова дослідницька група виходить за рамки роздумів про вплив на людство потенційної зустрічі з іншопланетянами та почне зосереджуватися на тому, як ми повинні реагувати на контакт.

Наразі єдиний протокол контакту з іншопланетянами був створений спільнотою Інституту пошуку позаземного розуму (SETI) у 1989 році. Протокол, який востаннє переглядався понад десять років тому, є розпливчастим, коли йдеться про міжнародну реакцію на іншопланетян.

Він здебільшого зосереджується на важливості обміну відкриттями з громадськістю та широким науковим співтовариством. У разі підтвердженого контакту з іншопланетянами головна практична порада протоколу для вчених полягає в тому, щоб звернутися за інструкціями до ООН або іншого керівного органу.

Замість того, аби зосереджуватися на надсиланні повідомлень іншопланетянам, SETI Detection Hub скануватиме сигнали з космосу на наявність потенційних повідомлень, надісланих від позаземних форм життя, і розроблятиме структуру для пошуку значень цих сигналів.