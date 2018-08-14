Науковці виявили небезпеку електронних сигарет

Дослідники "застерігають від поширеної думки, що електронні цигарки є безпечними"

Вейпінг може пошкоджувати життєво важливі клітини імунної системи та призводити до хронічних захворювань легень.

Результати експериментального дослідження, яке очолював професор Девід Тікетт з Бірмінгемського університету, опублікувало видання Thorax, інформує BBC.

Вони виявили, що пара електронної сигарети відключала важливі імунні клітини в легенях та різко посилювала ризик запалення.

Попередні дослідження зосереджувались на хімічному складі рідини в електронній сигареті до того, як ця рідина починає випаровуватися.

У цьому дослідженні дослідники розробили механічну процедуру для імітації вейпінгу в лабораторії з використанням зразків легеневої тканини, взятої у восьми некурців.

Вони виявили, що пара викликає запалення і порушує діяльність альвеолярних макрофагів - клітин, які видаляють потенційно шкідливі частинки пилу, бактерії та алергени.

Дослідники зазначають, що деякі наслідки були схожі на ті, які спостерігають у постійних курців і людей з хронічними хворобами легень.

У той же час вони застерігають, що це результати, отримані тільки в лабораторних умовах протягом 48 годин, та кажуть, що необхідні подальші дослідження, щоб краще зрозуміти вплив на здоров'я в довгостроковій перспективі.

Втім, організація Громадське здоров'я Англії зазначає, що електронні сигарети набагато менш шкідливі, ніж куріння, і люди можуть без сумніву використовувати їх як допомогу у відмові від цигарок.

У лютому організація опублікувала незалежний огляд останніх досліджень щодо електронних сигарет.

В огляді підсумовано, що "переважна кількість доказів" свідчать, що вейпінг значно безпечніший ніж куріння, і "несе незначний ризик для оточуючих".

Згідно з документом, вони повинні бути доступними за рецептом, зважаючи на те, наскільки успішно вони допомагали людям кинути курити.

Професор Тікетт заявив, попри те, що електронні сигарети безпечніші, ніж традиційні цигарки, вони все одно можуть бути шкідливими в довгостроковій перспективі.

"Вони безпечніші з точки зору ризику виникнення раку, але, якщо ви займаєтесь вейпінгом 20 або 30 років і це може спричинити хронічне обструктивне захворювання легень, то ми повинні про це знати", - каже вчений.

І додає: "Я не вірю, що електронні сигарети є більш шкідливими, ніж звичайні цигарки, але ми повинні мати обережний скептицизм, щодо того, що вони такі безпечні, як нас змушують вірити".

Нагадаємо, на сайті парламенту зареєстровано законопроект, який пропонує запровадити акцизний збір на рідини, що містяться в електронних сигаретах і вейпах.