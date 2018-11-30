Вчені виявили, що 2,4 млн років тому предки людей вже населяли Північну Африку
Так давно далекі предки сучасних людей — давні гомініни — жили лише на території Східної Африки, повідомляє журнал Science.
Результати досліджень можуть свідчити про те, що поширення знарядь праці відбувалося значно швидше, або про те, що первісні технології обробки каменю виникли в різних місцях приблизно в один і той самий час.
Фото: Science
Найдавніші сліди діяльності гомінінів вчені знаходили у Східній Африці — на територіях Кенії, Танзанії, Ефіопії. Знайдені там кам'яні знаряддя датують віком від 1,9 до 2,6 мільйонів років, тоді як напізнішим слідам предків людини на півночі континенту давали не більше 1,8 мільйонів років.
Проте у 2006-2008 роках на розкопках в Айн-Бушерит палеоантропологи під керівництвом Мухамеда Сахнуні з іспанського Національного дослідницького центру еволюції людини почали знаходити рубила, інші знаряддя, а також рештки давніх тварин, які вимерли від 1,7 до 2,5 мільйонів років тому.
Дослідники провели датування знайдених артефактів методами палеомагнітного аналізу та електронного парамагнітного резонансу і виявили, що вік верхнього шару, вкритого осадковими породами, становить 1,92, а нижнього — 2,44 мільйони років.
"Судячи з усього, гомінини—сучасники Люсі (самка австралопітека, яка жила близько 3,2 мільйони років тому, ред.) кочували по Сахарі. Це їх потомки, ймовірно, залишили ці "автографи", які були зроблені в ту ж епоху, що і артефакти Східної Африки", — розповів дослідник Сілеші Сімав.
Також, у журналі Nature Ecology & Evolution опублікували дослідження, яке підтверджує, що у первісні часи існували єдинороги.
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