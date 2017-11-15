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Вчені виявили землеподібну езкопланету

Новий космічний об'єкт назвали Ross 128 b
Команда вчених Європейської південної обсерваторії (ESO) оголосила, що знайшла землеподібну планету за 11 світлових років від Сонячної системи.
Вчені виявили землеподібну езкопланету Фото: newparadigmdigest.com

Вчені сподіваються виявити на ній життя. Клімат на планеті, що обертається навколо спокійної зірки Ross 128 - помірний. Маломасивна екзопланета робить оберт за 10 днів.

Новий космічний об'єкт назвали Ross 128 b. Проц е повідомляє "ВВС Україна".

"Після Проксими b це друга за близькістю до нас землеподібна планета з помірним кліматом. До того ж це найближча до Землі планета, яка обертається навколо неактивної червоної карликової зірки, що підвищує ймовірність виявити на ній життя", - йдеться у заяві обсерваторії.

Ross 128 b знайшли астрономи, які працюють із приймачем ESO HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher) у Чилі.

Вчені розрахували, що температура на поверхні "нової" планети має коливатися від -60 до 20 °C.

Однак вчені не поспішають з висновками: поки їм не вдалося зрозуміти, чи перебуває Ross 128 b усередині, зовні або на межі зони населеності (тобто на такій відстані від зірки, за якої на планеті може бути вода).

Лише з'ясувавши це, вони зможуть зрозуміти, чи можливе життя на екзопланеті чи ні.

Найближча екзопланета до Землі з помірним кліматом - Проксима b, що обертається навколо зірки Проксима Центавра. Про її відкриття астрономи ESO оголосили в серпні 2016 року.

Карликова Зірка Проксима Центравра віддалена від Сонячної системи на чотири світлові роки. Однак, як стверджують фахівці ESO, зірка Ross 128 рухається у бік Землі, і "за розрахунками всього лише через 79 000 років - в космічних масштабах це просто мить - саме вона стане нашою найближчою космічною сусідкою".

Вчені прогнозують, що планета Ross 128 b може наближатися до Землі.

"Не дивлячись на помірні умови на поверхні планети Proxima b, під час спалахів материнської зірки вона може піддаватися інтенсивному ультрафіолетовому і рентгенівському опроміненню, набагато більш сильному, ніж те, яким Сонце опромінює Землю", - пояснюють астрономи ESO.

На відміну від своєї "суперниці", Ross 128 є "спокійнішою", тому на її планетах теоретично можливе життя.

Нагадаємо, у квітні вчені NASA поділилися новими даними про океани Сонячної системи, отриманими за допомогою космічного телескопа Hubble і зонда Cassini.

 

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15 11 2017 15:59
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