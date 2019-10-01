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Вчені зафіксували потужний радіосигнал, що повторюється, в далекій галактиці

Галактика знаходиться на відстані 1,5 мільярда світлових років від Землі
Астрономам вдалося зафіксувати повторюваний швидкий радіосплеск (FRB), які раніше вважали сигналами інопланетян, в галактиці, яка розташовується на відстані 1,5 мільярда світлових років від Землі.
Вчені зафіксували потужний радіосигнал, що повторюється, в далекій галактиці Фото: reuters.com

Радіосигнал, що повторюється, дослідникам вдалося зафіксувати вдруге за всю історію спостережень, повідомляє The Independent.

Найбільш примітно в новому відкритті те, що дослідники зафіксувати шість повторень швидкого радіосплеска. З 60 відомих на даний момент FRB повторювався тільки один.

"Досі був відомий лише один повторюваний FRB. Знаючи, що є ще один, ми можемо припустити, що існують і інші. І з більшою кількістю повторень та джерел для вивчення, ми зможемо розкрити цю космічну таємницю – звідки вони прийшли, і що їх викликає", - заявила одна з дослідників Інгрід Стеїрс.

На думку дослідників, виявлення ще одного повторюваного радіосплеска означає, що людство може виявити "цілу популяцію" подібних подій. Крім того, наявність двох повторюваних FRB допоможе вченим зрозуміти, що відрізняє їх від одиночних, і з'ясувати природу їхнього походження.

Вперше швидкі радіосплески були помічені у 2007 р., однак визнаного пояснення вони не отримали досі. Невідоме і їхнє джерело: воно може розташовуватися і в нашій Галактиці, і за її межами, і навіть на Землі, створюючись технічними пристроями.

Також, вчені запропонували теорію дзеркального Всесвіту. Прорахувавши всі можливі пари, фізики дійшли висновку, що Антивсесвіт повинен бути надзвичайно схожим на наш.

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10 01 2019 14:24
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