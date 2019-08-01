Вчені запропонували теорію дзеркального Всесвіту

Прорахувавши всі можливі пари, фізики дійшли висновку, що Антивсесвіт повинен бути надзвичайно схожим на наш

Наш Всесвіт може бути лише “дзеркальним зображенням” паралельного світу, що створений з антиматерії і мчить у зворотному напрямку від Великого вибуху за шкалою часу.

Революційна теорія, запропонована канадськими вченими з Інституту теоретичної фізики, звучить як зав’язка фантастичного роману, проте вона допомагає вирішити кілька парадоксів, які не мають пояснення в сучасній науці, йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Physical Review of Letters, інформує Naked Science.

Відповідно до нової моделі, в момент Великого вибуху утворилося два “симетричні” всесвіти. В одному - там, де живемо ми, - час потік звичним нам чином, а інший - дзеркальний - став із такою ж швидкістю віддалятися в минуле.



Ілюстрація: Latham Boyle

Канадським фізикам потрібно доопрацювати ще чимало деталей нової теорії, але в цілому їхня робота не викликає очевидних суперечностей.

Відповідно до прийнятої на сьогодні теорії, весь наш Всесвіт - простір, час і маса/енергія - з’явився в результаті Великого вибуху, і відтоді, ось уже майже 14 млрд років тому, розширюється й охолоджується. З елементарних частинок поступово утворилися атоми, а вже з них - вся відома речовина, включаючи зірки і нас самих.

Еволюцію всесвіту і його властивості вивчає спеціальна наука - космологія, заснована на загальній теорії відносності Ейнштейна і Стандартній моделі. Однак ні та, ні інша не можуть пояснити, чому, наприклад, у видимій частині Всесвіту так багато речовини і так мало антиречовини - адже в теорії їх повинно бути порівну.

Для вирішення цього парадоксу, відомого як Баріонна асиметрія Всесвіту, було запропоновано кілька гіпотез - в тому числі користуючись з темної матерії і чорних дірок.

Пояснення, запропоноване канадцями, куди простіше - і дозволяє пояснити всі явища, не порушуючи вже наявних теорій.

Нова модель передбачає, що Великий вибух став точкою симетрії, по різні боки якої Всесвіт і Антивсесвіт розлетілися в часі. Точно так, як одночасно з народженням електрона у вакуумі на світ з’являється його античастинка позитрон.

Прорахувавши всі можливі пари, фізики дійшли висновку, що Антивсесвіт повинен бути надзвичайно схожим на наш. Однак не є його точною копією (згідно з квантовим принципом невизначеності).

Останнє уточнення дозволяє фізикам уникнути складних філософських питань - приміром, про свободу волі. Адже в іншому разі те, що відбувається в паралельному Всесвіті, мало б дзеркально відбиватися в нашому, або навпаки.

Також, вчені знайшли докази існування ще однієї планети в Сонячній системі. Міжнародна група астрономів за допомогою даних експерименту Dark Energy Survey, виявила новий транснептуновий об'єкт 2015 BP519. Спостереження за орбітою об'єкта показали, що вона сильно нахилена до осі Сонячної системи.