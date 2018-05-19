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Вчені знайшли докази існування ще однієї планети в Сонячній системі

Спостереження за орбітою об'єкта показали, що вона сильно нахилена до осі Сонячної системи
Міжнародна група астрономів за допомогою даних експерименту Dark Energy Survey, виявила новий транснептуновий об'єкт 2015 BP519.
Вчені знайшли докази існування ще однієї планети в Сонячній системі Фото: з відкритих джерел

За оцінками вчених, об'єкт має надзвичайно витягнуту орбіту, малий і великий радіуси якої досягають 35 і 862 астрономічних одиниць (астрономічна одиниця дорівнює середньому радіусу орбіти Землі). Більш того, орбіта 2015 BP519 на 54 градуси нахилена відносно площини орбіт планет Сонячної системи.

Якщо об'єкт не був захоплений під час міжзоряної подорожі тяжінням Сонця, то він, як і переважна більшість інших транснептунових об'єктів, сформувався разом з Сонячною системою, а орбіта його повинна проходити в загальній площині. Розрахунки показують, що надати їй такий різкий нахил не могла гравітація жодної з восьми "офіційних" планет Сонячної системи - і, можливо, пояснюється впливом таємничої Планети Х.

Вчені заявили про те, що дев'ята планета повинна знаходитися на орбіті з періодом близько 15 тисяч років, а її маса в 10 разів перевищує масу Землі. У найближчій точці дев'ята планета підходить до Сонця на відстань, що в сім разів перевищує радіус орбіти Нептуна - на 200 астрономічних одиниць (астрономічна одиниця дорівнює відстані від Сонця до Землі). Дальня точка орбіти віддалена від нашої зірки на 600-1200 астрономічних одиниць.

Нагадаємо, що NASA повідомило про відкриття планет Kepler-90i і Kepler-80g. Планети вдалося виявити за допомогою штучного інтелекту.

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19 05 2018 12:40
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