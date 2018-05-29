Вчені зняли фільм, сюжет якого може підлаштовуватися під глядача
Вченому Річарду Рамчурну, який став режисером-постановником фільму, вдалося домогтися 101 трильйона комбінацій розвитку сюжету. Зміни у сюжеті залежить від рівня залученості глядачів. Єдине, що у фільмі не змінюється - це фінал.
Під час перегляду глядачі повинні надягнути спеціальну EEG-гарнітуру, яка зчитує електричну активність мозку в частотному діапазоні і відправляє дані на ноутбук. Ці показники служать індикатором нудьги. Якщо фільм перестав викликати інтерес, то спеціальне програмне забезпечення змінює тривалість сцен, фонову музику, фрази героїв.
Сюжет фільму - це історія про майбутнє, в якому комп’ютери стають джерелом загрози для людства.
"Момент" уперше покажуть 7 червня на Шеффілдському кінофестивалі. Звідти фільм повезуть по містах Великої Британії у спеціально облаштованому мобільному кінотеатрі.
The MOMENT Trailer 2018 from AlbinoMosquito on Vimeo.
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