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Вчені зняли фільм, сюжет якого може підлаштовуватися під глядача

Фільм "Момент" триває 27 хвилин, однак для його створення відзняли у рази більше матеріалу
Співробітники Ноттінгемського університету зняли інтерактивний фільм, сюжет якого може змінюватися на ходу.
Вчені зняли фільм, сюжет якого може підлаштовуватися під глядача Кінотеатр. Фото: weloveua.com

Вченому Річарду Рамчурну, який став режисером-постановником фільму, вдалося домогтися 101 трильйона комбінацій розвитку сюжету. Зміни у сюжеті залежить від рівня залученості глядачів. Єдине, що у фільмі не змінюється - це фінал. 

Під час перегляду глядачі повинні надягнути спеціальну EEG-гарнітуру, яка зчитує електричну активність мозку в частотному діапазоні і відправляє дані на ноутбук. Ці показники служать індикатором нудьги. Якщо фільм перестав викликати інтерес, то спеціальне програмне забезпечення змінює тривалість сцен, фонову музику, фрази героїв. 

Сюжет фільму - це історія про майбутнє, в якому комп’ютери стають джерелом загрози для людства. 

"Момент" уперше покажуть 7 червня на Шеффілдському кінофестивалі. Звідти фільм повезуть по містах Великої Британії у спеціально облаштованому мобільному кінотеатрі.

The MOMENT Trailer 2018 from AlbinoMosquito on Vimeo.

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29 05 2018 16:55
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