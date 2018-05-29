Вчені зняли фільм, сюжет якого може підлаштовуватися під глядача

Фільм "Момент" триває 27 хвилин, однак для його створення відзняли у рази більше матеріалу

Співробітники Ноттінгемського університету зняли інтерактивний фільм, сюжет якого може змінюватися на ходу.

Вченому Річарду Рамчурну, який став режисером-постановником фільму, вдалося домогтися 101 трильйона комбінацій розвитку сюжету. Зміни у сюжеті залежить від рівня залученості глядачів. Єдине, що у фільмі не змінюється - це фінал.

Під час перегляду глядачі повинні надягнути спеціальну EEG-гарнітуру, яка зчитує електричну активність мозку в частотному діапазоні і відправляє дані на ноутбук. Ці показники служать індикатором нудьги. Якщо фільм перестав викликати інтерес, то спеціальне програмне забезпечення змінює тривалість сцен, фонову музику, фрази героїв.

Сюжет фільму - це історія про майбутнє, в якому комп’ютери стають джерелом загрози для людства.

"Момент" уперше покажуть 7 червня на Шеффілдському кінофестивалі. Звідти фільм повезуть по містах Великої Британії у спеціально облаштованому мобільному кінотеатрі.

The MOMENT Trailer 2018 from AlbinoMosquito on Vimeo.