Вчені з'ясували, коли на Місяці існувала атмосфера

Місяць зараз не має атмосфери, оскільки супутник не володіє досить сильним магнітним полем і достатньою масою, щоб утримувати атмосферу навколо себе

Дослідники вважають, що вулканічні процеси, які відбувалися на Місяці 3-4 мільярди років тому, дозволяли йому мати власну атмосферу.

До таких висновків прийшли вчені з Інституту Місяця і планет (LPI) при Космічному центрі імені Ліндона Джонсона NASA, пише Science Alert.

Місяць зараз не має атмосфери, оскільки супутник не володіє досить сильним магнітним полем і достатньою масою, щоб утримувати атмосферу навколо себе. На відміну від Землі, будь-яка атмосфера навколо Місяця швидко пропадала через сонячні вітри. Проте, нове дослідження вказує на те, що Місяць деякий короткий час все ж мав атмосферу.

Команда використовувала зразки місячного реголіту, які привезли на Землю екіпажі експедицій Apollo 15 і 17, щоб обчислити, скільки газу накопичується, утворюючи перехідну атмосферу. Вони виявили, що вулканічна активність досягла свого піку близько 3,5 мільярда років тому, коли атмосфера Місяця була найбільш щільною.

"Ця робота кардинально міняє наше уявлення про Місяць. З безповітряного скелястого тіла вона стає більш схожою на Марс сьогодні", - підкреслив Девід Крінг з Центру космічних польотів NASA.

Атмосфера Місяця, як показують розрахунки вчених, повинна була проіснувати досить довгий час, близько 70 мільйонів років, за які частина цих запасів води і вуглекислоти могла осісти в темних кратерах на полюсах, де було відносно холодно і темно. Якщо це вірно, то джерела льоду на Місяці астронавти і колоністи можуть використовувати для видобутку питної води, вирощування продуктів харчування та інших потреб.

Нагадаємо, NASA запустить зонд, який підлетить на рекордно близьку відстань до Сонця.