Вчора бойовики поранили трьох мирних жителів на Донбасі

З осколковими пораненнями їх було доправлено до лікарні м. Бахмут

Учора, 8 березня, біля Зайцевого терористи поранили чоловіка та жінку, а в Авдіївці через розрив снаряду постраждав чоловік.

Жінка 1961 року народження та чоловік 1978 року народження, жителі Житомирської області, отримали поранення поблизу с. Зайцеве, що неподалік окупованої Горлівки, внаслідок обстрілу з боку незаконних збройних формувань. Про це повідомляє обласне управління Нацполіції.

З осколковими пораненнями їх було доправлено до лікарні м. Бахмут. Повідомлення про подію надійшло до поліції вчора о 17:45 від лікаря травмпункту ЦРЛ м. Бахмут. Пораненим було надано необхідну медичну допомогу, після чого санавіацією направлено на подальше лікування до м. Дніпро.

Лікарі констатували у жінки чисельні поранення голови, струс головного мозку. У чоловіка осколкове поранення руки з наявним чужорідним тілом, відкритий перелом.

В Авдіївці під обстрілом терористів опинилася вул. Леваневського. Ввечері минулого дня 36-річний мешканець приватного домоволодіння вийшов у двір, аби набрати дров, як раптом неподалік влучив ворожій снаряд. Внаслідок вибуху чоловік отримав осколкове поранення голови. Потерпілий госпіталізований до міської лікарні. Наразі життю пораненого нічого не загрожує.

За вказаними фактами поліцією відкриті кримінальні провадження за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Також вчора бойовики обстріляли українських волонтерів у районі населеного пункту Зайцеве Донецької області.